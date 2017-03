Modernizált kosztümökkel igyekszik megnyerni a fiatalokat a Kincsem

Csütörtöktől vetítik a mozik a Kincsem című magyar filmet. Herendi Gábor mozija az 1800-as évek második felében, a legendás csodaló sikereinek időszakában játszódik, ám a rendező azt ígéri: a fordulatos és látványos alkotás a fiatalokat is megszólítja.

A Kincsem helyszíne az 1800-as évek második felének Osztrák-Magyar Monarchiája. A szabadságharc leverését követő vészterhes időkben a sikert sikerre halmozó csodaló szinte a szabadság szimbólumává vált.

Herendi Gábor hangsúlyozta: Kincsem története csak a forgatókönyv és a történet ihletét adta, valójában egy kitalált dráma áll a középpontban.

„Kincsem, aki a mai napig a legsikeresebb versenyló a világon,

nagyon izgalmas élettörténettel nem tudott szolgálni, hiszen 54 versenyen indult, és mindegyiket megnyerte.

Úgyhogy a forgatókönyvíró, Hegedűs Bálint úgy döntött, hogy a szereplők eredetiek és igaziak lesznek, a történelmi háttér valódi, de maga a történet kitalált történet. Egy szerelmi történet és egy bosszútörténet van összegyúrva, aminek a katalizátora Kincsem, a ló” - mondta Herendi Gábor.

Nagy Ervin a filmforgatáson

A főszereplő szerelmes pár férfi tagját a Katona József Színház művésze, Nagy Ervin játssza, aki – bár kis szerepben, de – Enyedi Ildikó Testről és lélekről című díjnyertes mozijában is szerepelt.

A női főszereplőt Petrik Andrea alakítja, aki a Radnóti Színház után most szabadúszóként dolgozik, és korábban is több filmben is játszott, köztük az Utóéletben.

Bár kosztümös, történelmi film a Kincsem, a rendező azt mondja: fordulatos, látványos, a fiataloknak is szóló alkotás született.

„Próbáltunk korhűek maradni, de ezt azért elég szabadon értelmeztük. Látványában, és leginkább

kosztümjében azért egy kicsit vagányabb, és egy picit a mának jobban megfelelő stílusa van a filmnek.

Határozott elképzelésem volt, ez a történet tudjon szólni a fiatalokhoz is, akik nagyrészt az amerikai filmeken nevelkednek és azoknak az ízlésvilágát érzik a magukénak. Hogy őket meg tudjuk szólítani, nem ragaszkodott a film foggal-körömmel a 19. század ruháihoz és környezetéhez, annál kicsit biztosan szabadabb” - közölte a rendező.

A film rekordösszegű büdzséből gazdálkodott: a 3 milliárd forintos költségvetésből 2 milliárdot az állam fizetett.

