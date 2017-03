Mindenkit meglepett Bob Dylan

"Nem az emlékek, a vágyakozás vonalán utaztam, és nem nosztalgiáztam a régi szép időket felidézve. Ezek a dalok a legszívszorítóbbak közül valók, amiket valaha lemezre vettek, és igazságot akartam szolgáltatni nekik. Most, hogy átéltem őket, magam is jobban megismertem ezeket a darabokat" - mondta a 75 éves Bob Dylan a honlapján, a bobdylan.com-on közzétett interjúban, amelyet Bill Flanagan zenei szakíró készített vele.

A Triplicate három év alatt a harmadik Dylan-album, amelyen ma már klasszikusnak számító amerikai dalok feldolgozásai szerepelnek. A 2015-ben megjelent Shadows in the Nightra és a tavalyi Fallen Angelsre Frank Sinatra által ismertté vált számok kerültek, a mostani anyagon is csupa olyan híres sztenderd található, amelyet több más énekes mellett Sinatra is elénekelt, köztük a Stormy Weathert, az As Time Goes By-t vagy a Stardustot.

"Ezek a dalok az átlagembereknek szólnak.

Talán Bob Dylan-rajongók, talán nem, ezt nem tudom" - jegyezte meg Dylan, akinek három feldolgozásanyaga merőben eltér korábbi, a szociális kérdéseket a középpontba állító folkos és rockos szerzeményeitől.

Az interjúban Bob Dylan beszélt arról, mennyire csodálta a hat évvel ezelőtt elhunyt brit énekesnőt, Amy Winehouse-t, megemlítette, miként hiúsult meg George Harrisonnal közösen tervezett együttműködése Elvis Presleyvel, és szólt arról is, milyen ereje volt a korai rock and rollnak. "Egy igazán veszélyes fegyver volt, amely a fény sebességével robbant be".

Bob Dylan azt mondta, tavaly elhunyt zenész kollégái, Leonard Cohen, Leon Russell és Merle Haggard szinte a testvérei voltak, és mindannyian üres lyukakat hagytak maguk után ott, ahol korábban voltak. "Magányosak vagyunk nélkülük".

A zenész az interjúban nem beszélt irodalmi Nobel-díjáról és arról sem, hogy nem ment el az elismerés átadására Stockholmba. Mindenesetre jövő héten, európai turnéja keretében fellép Svédországban.