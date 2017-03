Havas Ágnes: „Veszik a Kincsemet”

Az idei évben 7,6 milliárd forintból gazdálkodik a Magyar Nemzeti Filmalap. A szervezet

öt és fél éves fennállása alatt több mint 1200 forgatókönyvet bírált el

– mondta Havas Ágnes.

„A legelején szinte naponta nyolc forgatókönyv jött, most már ez beállt és hetente négy-öt. Kéthetenként, amikor a döntőbizottság összeül, négy és nyolc között van azoknak a forgatókönyv fejlesztési pályázatoknak a száma, amiről dönt. Összesen eddig 1240 pályázat érkezett be, ezekről dönt az öttagú bizottság.”

A Filmalap vezérigazgatója hozzátette: az elmúlt öt évben összesen 25 milliárd forint ment el a magyar filmekre. Havas Ágnes úgy véli: az erős koncepciók, jó könyvek támogatást kapnak.

„Összesen 69 egészestés játékfilmet, animációs, illetve dokumentumfilmet támogattunk. Az elmúlt években körülbelül 25-26 milliárd forint ment magyar filmekre.

A magyar filmszakma elégedett lehet,

mert aki belefekteti az energiát, az ötletét, van arról képe, víziója a fejében, hogy mit akar a vászonra vetíteni, meg tudja csinálni a filmjét, az teljesen biztos.”

Havas Ágnes megjegyezte: elengedhetetlen, hogy az alkotók is tisztán lássák, a film egy kulturális termék, amelynél a marketing, az értékesítés is kiemelten fontos. A vezérigazgató szerint éppen ezért már a gyártással párhuzamosan érdemes azon gondolkodni, hogy miként lehet felkelteni a nézők érdeklődését az adott film iránt. Hozzátette: örülne, ha a magyar történelem egy-egy jeles alakjáról is készülne a nagyközönségnek szóló alkotás.

„Örülnék neki, ha lenne egy-két olyan milliárdos film, ami bemutatja például Hunyadi Jánost, vagy olyan magyar figurákat, akik példát jelentenek a magyar nézők, iskolások, fiatalok számára.”

Idén számos új magyar film kerül a mozikba: április elején mutatják be Rohonyi Gábor és M. Kiss Csaba Brazilok című vidéki futballcsapatról szóló filmjét, érkezik több nagy költségvetésű alkotás, köztük a zenés-táncos Pappa pia valamint Antal Nimród Viszkis rablóról szóló mozija, ősszel pedig a Kondor Vilmos-krimiből készült Budapest Noir.

Tíz éve nem látott siker a Kincsem

Több mint tíz éve nem produkált magyar film olyan magas nézőszámokat az első hétvégén, mint Herendi Gábor Kincsem című alkotás. Négy nap alatt több mint 72 ezren látták, és ez reményre ad okot a várható nézőszámot illetően is – jegyezte meg a Magyra Nemzeti Filmalap vezérigazgatója.

„Az, hogy egy magyar filmre ne lehessen bejutni a moziba...

Ez volt a vágyunk, hogy legyenek ilyen filmek, hogy a közönség ráérezzen arra, hogy egy magyar filmre érdemes bemenni.”

Havas Ágnes az InfoRádió Aréna című műsorában hozzátette: a visszajelzések nagyon pozitívak, a mozikban végzett exit poll felmérésük szerint a nézők több mint kilencven százalékának tetszett Herendi Gábor alkotása.

„Arra voltunk kíváncsiak, hogy akik kijönnek a moziból, mi a véleménye. A kutatások szerint a legfontosabb kérdés mindig az: ajánlaná-e másnak: barátjának, szomszédjának ezt a filmet, 92 százalék azt mondta: igen.”

Havas Ágnes megjegyezte: bár kosztümös, történelmi magyar filmről van szó, külföldi forgalmazók érdeklődését is felkeltette a film.

„Még nem publikus, de a Kincsemet is veszik.

Egy magyar közönségfilm, egy szuperló tulajdonosáról szóló szerelmi kalandfilm, családi szórakoztató film – ezt is árusítjuk és már vannak is megállapodások.”

A Kincsem összesen 3 milliárd forintból – kétmilliárdos állami támogatással készült.

