Jazz és keleti zene különleges elegye ma este

Duke Ellington és Billy Strayhorn "The Far East Suite" című lemezének anyagát mutatja be ma este a Modern Art Orchestra. A Budapest Music Centerben hallható koncert után, vasárnap pedig a Zenehajó programra invitálja az együttes a családokat, ahol ezúttal a trombitával ismerkedhetnek meg a gyerekek – mondta az InfoRádiónak Fekete-Kovács Kornél, a Modern Art Orchestra vezetője.