Csomós Mari: egy pillanatra megállt a szívem

Csomós Marit választották a nemzet színészének, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész az InfoRádiónak azt mondta, megállt a szíve a hír hallatán, és úgy érzi, mintha mindenki magához ölelné. Arról is beszélt, hogy a próbákon még ma is úgy téblábol, mint egy csecsemő.

Hogyan tudta meg, hogy önre esett a választás?

Próbáltam délelőtt a Radnótiban, este pedig játszom, és gondoltam, hogy már nem megyek haza, hanem ledőlök egy kicsit az öltözőben. Akkor hívott fel Vidnyánszky Attila, hogy szavazás volt a Nemzeti Színházban, és közölte velem az örömhírt. Kérdezte, hogy mit szólok hozzá, de nem tudtam szólni semmit. Mondtam neki, hogy

várjon egy kicsit, mert megállt a szívem.

Aztán már tudtam beszélni, de teljesen megszűnt a világ körülöttem. Úgy érzem, mintha mindannyian magukhoz ölelnének. Nagyon-nagyon jólesik.

Csaknem húsz éve van a Radnóti Színháznál, ez a leghosszabb idő, amit egy társulatnál töltött. Mi az, ami ott tartja?

Nagyon jól érzem, itt magam, úgy érzem magam, mintha egy család lenne ez a színház. Ez a béke szigete. Bálint Andrással annak idején még együtt vettek fel minket a főiskolára. Nagyon nagy rendezőkkel, színészekkel dolgozhattam együtt. Meghatározta az életemet Székely Gábor, Zsámbéki, Ascher, Alföldi, Zsótér, Gothár, Valló Péter, és még sorolhatnám.

Mindig társulathoz, alkotókhoz kötődött? Annak megfelelően döntött arról, hogy Kecskemétre, Szolnokra vagy éppen a Katonába megy?

Mindig inkább rendezők vagy igazgatók hívtak. Kecskemétre például Radó Vili bácsi hívott. Fiatalon sokkal könnyebben mozdulunk, megyünk egyik városból a másikba. Így hetvenen felül már nem árt, ha megszokottabb környezetben dolgozom, de most is játszom az Örkényben és a Rózsavölgyi Szalonban is.

Milyen feladatai lesznek a következő évadban?

Nem tudom. Még ebben az évadban bemutatjuk Dosztojevszkij A játékos című kisregényéből átírt darabot, és azt próbálom most délelőttönként, a nagymama szerepét.

Milyen egy ilyen próbafolyamat?

Őrjítő. Dühös vagyok, hogy még nem tudom, örülök, hogy valami már úgy néz ki, mint ha... Aztán kiderül, hogy mégsem... Szóval

téblábolok, mint egy csecsemő.

Jövök-megyek, csinálom. Illetve ebben a darabban éppenséggel nem, mert egy tolószékben ülök.

A próbafolyamat izgalma nem változik a korral, a rutinnal?

Minden darab új, minden előadás más, én mindent elölről kezdek. Minden szerepet meg kel fogalmazni, megtalálni a helyemet a darabon belül, és időigényes az, amíg megteremtődik bennem, és meg is tudom mutatni.

