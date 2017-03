Gyönyörű lett az állatkert műemléki körhintája - galéria!

Április 1-jétől hétvégente lehet felülni a körhintára, a nyári szezonban pedig minden nap használható lesz.

A játékhoz 20 éve nyúltak hozzá utoljára, akkor csak részleges, most azonban teljes felújításon esett át - mondta el csütörtökön Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője. Eltüntették a falovak sérüléseit és kijavították azok hibáit, illetve újrafestették őket és újrabőrözték a nyergeket. Megújultak a fából készült hintók, a pódium közepén álló baldachin is, valamint újrafestették és -fényezték a körhinta fém csónakjait és forgó gondoláit is.

6 Galéria: Gyönyörű lett a felújított körhinta az állatkertben Fotó: Kovács Attila / MTI

A restaurálás mellett korszerűsítették a körhinta hajtásrendszerét is. A korábbi szíjhajtással és fékező rendszerrel az volt a baj, hogy a fékezéskor a hosszú hajtótengelyt olyan erőhatások érték, amely a tengely anyagának gyors elfáradásához és végül annak idő előtti töréséhez vezetett. A korszerűsítés következtében egy rövidebb hajtótengely is elegendő, a fékezés pedig "motorfékkel", a villanymotor fordulatszámát szabályzó frekvenciaváltóval történik.

Hanga Zoltán megjegyezte: a megszűnt Vidámparktól örökölt területen 2014-ben és 2015-ben a Holnemvolt Park működött, de ez a rész az új fejlesztésekkel összefüggő munkálatok miatt tavaly óta zárva tart. Azonban a kerítésnél álló, az utca felől is megközelíthető régi körhinta tavasztól őszig üzemel: szombattól a tavaszi szezonban hétvégenként, nyáron pedig minden nap, az állatkerttől függetlenül, önálló belépővel is látogatható.

A restaurálási munkálatokra mintegy 4 millió forintot fordítottak, amely a játék 2014 óta termelt 2,9 millió forintos jegybevételéből állt, ezt az állatkert további egymillió forinttal egészítette ki.