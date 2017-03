Napos, gyerekprogramokban gazdag hétvégénk lesz

Hétvégén számos fesztivál várja a gyerekeket - a Várkert Bazárban és a Toldi moziban is gondoltak a legkisebbekre, de Tóth Kriszta új mesekönyvének bemutatója is szórakoztató programnak ígérkezik.

A Budapesti Tavaszi Fesztivállal elkezdődik a fővárosi zsongás, az első hétvége Pont Fesztiválja a gyerekeknek is tartogat érdekes programokat.

A Várkert Bazárban szombaton és vasárnap lesz

hangszersimogató,

meg lehet tanulni a türkmén szőnyegcsomózást, lehet fejdíszt és agyag lovacskát készíteni, és lesz nemezelés is. Akitől pedig távol állnak a kézműves foglalatosságok, az egyórás workshopon elsajátíthatja a torokéneklés művészetét, vagy

beállhat az élő xilofonba.

Novák Péter Ritmusországba hívja kalandozásra a gyerekeket szombat délelőtt a Marczibányi téri Művelődési Központba. Tititá című műsora Tamkó Sirató Károly versein keresztül mutatja meg, hogyan lehet

ritmust és zenét csiholni a fazekakból, fakanalakból.

A Deák 17 Művészeti Galériában szombat délelőtt Tóth Krisztina új mesekönyvének lesz interaktív bemutatója, ahol felolvasással és játékos feladatokkal várják a kicsiket.

Vasárnap délelőtt az ötéves

Eszter-lánc mesezenekar ad ünnepi koncertet

a MOM Kulturális Központban.

A Friss Hús rövidfilmfesztiválon is gondoltak a gyerekekre, vasárnap az előtérben valamint a kis- és nagyteremben is a legkisebbeknek ad otthont a Toldi mozi – az animációs filmek mellett lesz diavetítés és koncert is.

Vasárnap van az Autizmus Világnapja,

a Fonó Budai zeneházban ebből az alkalomból érzékenyítő napot tartanak. Lesz rengeteg érdekes koncert: Bogármuzsika, Belvárosi betyárok este pedig - többek között – Ferenczi György és az Első Pesti Rackák zenélnek. És persze lesznek szemléletformáló beszélgetések, és mindenki testközelből tapasztalhatja meg, milyen nehézségekkel küzdenek a hétköznapokban az autizmussal élők.

