A vízen lebegő sétaút vonzotta a legtöbb látogatót 2016-ban

Nagyhírű múzeumokat is megelőzött az egyik olasz tavon található különleges útvonal.

A gigantikus installációiról ismert táj-és térművész, Christo The Floating Piers (lebegő dokkok) nevű installációja vonzotta a legtöbb látogatót 2016-ban, megelőzve a világhírű múzeumok, mint a New York-i Metropolitan Múzeum vagy a párizsi Orsay Múzeum nagyszabású kiállításait - derül ki a The Art Newspaper által a múzeumok által közzétett látogatottsági adatok elemzéséből.

Az észak-olaszországi Iseó-tó vizén lebegő 4,5 kilométeres ideiglenes pontonhídon tavaly nyáron fennállása 16 napja alatt 1,2 millió látogató ment végig, hogy élvezhesse "a vízen járást". Ez napi átlag 75 ezer látogatót jelentett.

Fotó: Christo

Fotó: Christo

Fotó: Christo

A tavalyi év leglátogatottabb kiállításai francia múzeumok nevéhez fűződnek. A párizsi Orsay Múzeum gyűjteményének posztimpresszionista kiállítását a Spanyol Fundación Mapfrével együttműködve Rio de Janieróban naponta 9700 látogató kereste fel. A szintén az Orsay Múzeum gyűjteményére épülő Renoir-kiállításra a tokiói Nemzeti Művészeti Központban naponta 6600 látogató volt kíváncsi. A Hongkongi Történelmi Múzeumban rendezett Monet-kiállítás, amelynek anyagát különböző párizsi gyűjtemények kölcsönözték, napi 4100 látogatót vonzott.

A Renzo Piano-tervezte új manhattani központjába 2015-ben átköltözött Whitney Múzeumnak tavaly sikerült megtörnie New York két leglátogatottabb képzőművészeti intézményének, a Metropolitan Múzeumnak (Met) és a Modern Művészetek Múzeumának (MoMA) hegemóniáját, a metropolisz 10 leglátogatottabb kiállítása közül ötöt az amerikai művészeteket bemutató múzeumban rendezték. Kísérleti jellegű, ötrészes kiállításukat, amelyet öt neves művésznek - köztük Steve McQueennek, Lucy Doddnak, Michael Heizernek - szenteltek, átlagban több mint négy-négyezren keresték fel naponta.

A MoMA és a Met azonban még mindig a leglátogatottabb képzőművészeti intézmény New Yorkban, előbbi naponta 6800 látogatót vonzott októberi rendezvényeire, és napi 5900-at a párizsi Picasso Múzeummal közösen rendezett Picasso-kiállítására.

Londonban is a francia képzőművészek alkotásaira voltak a legtöbben kíváncsiak: a Royal Academy of Arts kiállítását, amely Monet-től Matisse-ig vonultatta fel a tájképfestészet nagyjait, napi mintegy 5100 látogató kereste fel, és az intézmény történetében a negyedik leglátogatottabb kiállítás volt.