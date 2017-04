Megvan az idei Sziget fesztivál himnusza - videó

Minden évben egy-egy ismert hazai csapat szerzeményét választják ki a szervezők az adott év Sziget himnuszának, ezzel segítve a zenekarok népszerűsítését is, hisz' amellett, hogy Európa kétszer is a legjobbnak választott nagyfesztiválján felléphetnek, a Szigetet bemutató nemzetközi és hazai kampányban is ez a dal szerepel majd minden lehetséges csatornán.

Ezúttal a Mary PopKidsre esett a választás, mert 2017 nemcsak a Szigetnek, hanem a PopKidsnek is jubileum lesz: idén játszanak 5. alkalommal a Szigeten. A Love Solution az első szám a júniusra tervezett kislemezükről és a decemberben megjelent "All You Ca Keep" című nagylemezüket követi.

