Kisnyuszi és lóvasút – húsvétkor nyit a Vasúttörténeti Park

Hétfőn egy nagyon különleges nyuszikereső programmal várjuk a gyerekeket: a park öt pontján fából készült nyuszikat helyezünk el, amiket meg kell keresniük a gyerekeknek – mondta Magyar Anikó.

Hozzátette: már a park bejáratánál kapnak egy nyuszikereső füzetet, aminek a hátoldalán van egy térkép. Ennek a segítségével találhatják meg a nyuszikat. Aki pedig a feltett kérdésekre is helyes választ ad, húsvéti ajándékot kap.

A szóvivő elmondta, hogy hétfőn a húsvéti kreatív sarokban népművészek tanítják meg a gyerekeknek a tojáspingálást és az írókával való tojásfestést, és fellép a Csurgó zenekar, Kovácsovics Fruzsina és zenekara, illetve a Bartók Táncegyüttes is bemutatja produkcióját, amibe a gyerekek is bekapcsolódhatnak.

Nemcsak fanyulak lesznek a Vasúttörténeti Parkban, hanem élő nyulak is: lesz állatsimogató is, ahol a kicsik megsimogatják azokat a háztáji állatokat, amelyek tavasszal születnek.

Lesz kiscsibe, kiskacsa, kisliba, nyuszi, kisbárány, kiskecske, és lehet lovagolni is pónilovon

– sorolta Magyar Anikó.

Ezzel elindul a Vasúttörténeti Parkban az idei szezon. Utazhatnak a gyerekek a kerti vasúton, amelynek 850 méter hosszú vonalán alagút és híd is van, de

lehet hajtányozni, és sínautóba, illetve nagy mozdonyba is be lehet ülni, és lóvasútra is fel lehet szállni.