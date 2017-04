Elhunyt Vajda Miklós

Vajda Miklós 1953-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának angol-magyar szakán. 1954-1958 között a Szépirodalmi Könyvkiadó felelős szerkesztőjeként dolgozott, 1963-ig szabadúszó műfordító, 1964-1989 között a The New Hungarian Quarterly irodalmi szerkesztője, 1999-2006 között főszerkesztője volt. Az austini Texasi Egyetem vendégprofesszoraként 1989-ben ténykedett.

1965-ben a Vígszínházban mutatkozott be drámafordítóként, amikor Arthur Miller Közjáték Vichyben című művét fordította magyarra, később több mint száz bemutató kapcsolódott nevéhez.

Első, önéletrajzi ihletettségű műve 2009-ben jelent meg Anyakép amerikai keretben címmel.

Munkásságát többek között Déry Tibor- és Szépíró-díjjal, illetve Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel ismerték el.

Temetéséről a család a később intézkedik.