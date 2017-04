Így győzhetők le a váratlan nehézségek

Személyiségfejlesztő módszerekről, a belső béke megtalálásáról és az emberi kapcsolatok jobbításáról szól a május 12-i "OK vagyok A mentális jólét show-ja" elnevezésű budapesti konferencia. A Belvárosi Színházban aznap 21 pszichológus, kineziológus, zenész, író, coach és blogger tart előadást.

Az OK vagyok mentális show megoldásfókuszú rendezvény, amelyen pozitív példák, konkrét esetek bizonyítják, hogy a legváratlanabb nehézségek, a legyőzhetetlennek látszó kihívások is megoldhatók, a megrögzött rossz szokások is átalakíthatók. A program célja a lelki állóképesség erősítése, hiteles történetek általi inspiráció és ösztönzés.

Márton-Koczó Ildikó főszervező elmondta: az adta az apropót a rendezvényhez, hogy a mindennapokban látja, az emberek mennyit kínlódnak, harcolnak a sikerekeért, a megfelelésért, az elveinkért, és ebben elfáradnak. Olyan programot találtak ki, ami segít a harcokban talpra állni és kreatív energiákhoz jutni, megújulni – tette hozzá.

Összesen 21 előadó beszél majd a Belvárosi Színházban,

hogy elmesélje saját történetét, hogyan épült kudarcokból és sikerekből.

Tari Annamária pszichológus a talpraállás szépségeiről tart előadást, míg Kamarás Iván arról beszél majd, hogyan lehet a harmóniát megteremteni az életben.

Az előadók között van Szulák Andrea, Palya Bea, Zséda, Dragomán György, Szabó T. Anna és Nyáry Krisztián is.