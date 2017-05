Nem unatkozhatnak a családok

Lesz képregényfesztivál, állatkerti örökbefogadó nap, a mozikban pedig két új mesefilm és egy finn tóvidéket bemutató természetfilm is várja a gyerekeket. Hétvégi családi programajánló.

Szombatra esőt, vasárnapra borongós, de száraz időt ígérnek a meteorológusok így ehhez alkalmazkodva beltéri és kültéri családi programot is tervezhetnek a hétvégén.

Az egészen kicsiket várják a Millenárisra a Ringató Baráti Társaság Egyesület családi napjára. Az ezer család énekel című program díszvendége Gryllus Vilmos lesz, de játszik a Babszem Jankó Gyermekszínház és a Szélkiáltó együttes is.

Az óvodásokat, kisiskolásokat szólítja meg a Liszt Ferenc Kamarazenekar az Óbudai Társaskörben szombaton hallható gyermekkoncertje, a Zenei látogatás az állatok birodalmába. A koncert után a gyerekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt.

Az iskolásokat kamaszokat és az egész családot szólítja meg a Zuglói Filharmónia Pastorale ifjúsági bérletsorozatának szombati és vasárnapi koncertje. Három generáció – a Vujicsics Együttes, a Söndörgő Együttes és a ViGaD Trió – találkozik a Pesti Vigadóban.

Apáról fiúra – avagy három generáció muzsikálcímű koncert a délszláv népzenéről és néptáncról szól, melyen keresztül a zenészek megmutatják, hogy a népzene, a néptánc, a népszokások hogyan öröklődnek apáról fiúra szállva évszázadok óta.

A heti mozipremierek között

három, kicsiknek szóló filmet is bemutattak.

A legígéretesebb rajzfilm a Ricsi a gólya című alkotás. Ricsi ugyanis nem gólya, hanem egy identitásválságban szenvedő veréb, aki képzelt családja után szegődve indulna Afrikába, segítségére egy elmagányosodott bagoly és egy tériszonyos papagáj siet. A Csápi, a az óceán hőse című mesefilm egy kölyök polip és barátai története, akik bajba keverik otthonuk, a korallzátony lakóit és az emberektől kell segítséget kérniük a megmentésükre. A mesefilm a Némó nyomában és a Kis hableány történetelemeit vegyíti. Egy természetfilm is a mozikba kerül. A vad észak – mese az ezer tó országáról című filmben nagy barnamedvék, pisztrángok, hódok, fókák a finn tóvidék lenyűgöző élővilága elevenedik meg.

Szombaton rendezik meg az ingyenesen látogatható Ludovika Fesztivált a Ludovika téren. Lesz közelharc-bemutató, valamint rendőrségi, katonai és katasztrófavédelmi járművekből és eszközökből összeállított kiállítás. Néptáncbemutató és a Bóbita Zenekar fellépése zárja a programot.

A vonat és vasút rajongóknak a 3 éves Miniverzum hétvégi jubileumi rendezvényén a helyük. Az Andrássy útra is kitelepülnek az ingyenes programok szombaton és vasárnap. Kézműves foglalkozásokkal, kölyökpezsgőzéssel, arcfestéssel várják a kicsiket, a nagyobbak pedig belevethetik magukat a modellvasutak apró világába. Vasárnap rekordkísérletet terveznek, minden látogató hozza magával a NOHAB mozdony modelljét és egy nagy közös fotó fog készülni a vasútmodellezőkkel és mozdonyaikkal.

Egy másik szubkultúrát szólít meg a Bűvészet Mesterei című rendezvény vasárnap a Stefánia Palotában. Kakaóbár várja a 4-10 éves bűvésztanoncokat, mindenki megtanulhat egy-két trükköt a mesterektől: Kőhalmi Ferenctől és Méhes Csabától. Lesz több bűvész-show és lufihajtogatás is.

Vasárnap a Dürer kertben a képregényrajongókat várják

a 13. Nemzetközi Képregény Fesztiválra. A vásáron rengeteg külföldi és magyar kiadvány, ritkaság is elérhető. Lesznek előadások is a Pókember-generációról, a képregényfilmekről és a versillusztrációkról. A workshop-teremben magyar képregényalkotók mesélnek műhelytitkaikról, valamint meg lehet ismerkedni a digitális képregényrajzolással.

A Városliget másik szegletében, szintén vasárnap az állatszerető közönségé lesz a terep. A Fővárosi Állat és Növénykert ugyanis most rendezi meg Örökbefogadók Napját. Ekkor mindazok, akik az állatkert valamelyik állatát örökbefogadták, ingyen léphetnek a park területére és ha békés, emberre veszélytelen állatot pártfogolnak, akkor ezen a napon meg is simogathatják védencüket.

Szintén természetközeli programra várják az érdeklődőket vasárnap a Jurányi Szuterénbe, a második kerületi Csalogány utcába, ahol a városi kertészet lehet kitanulni. Előadásokat és gyakorlati bemutatót is láthatnak az érdeklődők a balkonkertészkedésről, a fűszerfal tervezésről, a giliszták segítségével lakásban is megvalósítható komposztálásról, de lesz tombola és biopéksüti kóstoló is.

