Megint lesz magyar filmsiker? Kezdődik a cannes-i filmfesztivál

A hivatalos versenyprogramban négy amerikai alkotás mellett főleg európai filmek versenyezhetnek, de idén kiemelkedő a magyar részvétel is a fesztiválon: Magyarország öt alkotással, köztük egy koprodukcióval vezeti a listát a meghívott filmek számát tekintve a közép-európai országok közül.

A hivatalos versenyprogramban 19 film, köztük Mundruczó Kornél Jupiter holdja című új filmje versenyezhet az Arany Pálmáért, míg az Un Certain regard (Egy bizonyos nézőpont) nevű versenyben 18 alkotás, köztük Kristóf György első játékfilmje, az Out mutatkozhat be. Ez utóbbi film a legjobb elsőfilmet illető Arany Kamera díjért is versenyez.

Szentpéteri Áron Láthatatlanul című rendezése a Cinéfondation válogatásban szerepel, Pataki Szandra WireLess című diplomamunkája a Short Film Corner szekcióban mutatkozik be. Emellett bemutatják Fábri Zoltán legendás filmjének, a Körhintának a felújított és digitalizált változatát is.

A fesztiválra és azzal párhuzamosan megrendezendő filmpiacra mintegy 45 ezer szakmai résztvevőt várnak, számuk az elmúlt húsz évben megduplázódott, a filmbemutatókról és a kísérő rendezvényekről 4500 újságíró tudósít.

Az Arany Pálmát a május 28-i záróünnepségen adják át, a nemzetközi zsűri elnöke Pedro Almodóvar spanyol rendező. A cannes-i filmfesztivál 70. alkalommal nyitja meg kapuit. Az ünnepi alkalomra új külsőt kap a fődíj. Az első Arany Pálmát, a város címerére utaló pálmaágat 1955-ben Delbert Mann amerikai rendező vehette át Marty című filmjéért.

