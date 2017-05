A sztárok sem tudták igazán elvinni a vigjátékokat

Ritkaságnak számít, hogy a hivatalos versenyben vígjátékok is versenyezhetnek a fődíjért, az Arany Pálmáért, ezért is kapnak nagyobb figyelmet a fesztiválközönség részéről.

Vasárnap este két könnyedebb hangvételű alkotást mutattak be, de egyiket sem találták elég meggyőzőnek a kritikusok.

Az Oscar-díjas The Artist - A némafilmes francia rendezője, Michel Hazanavicius Le Redoutable (A rettenthetetlen) címmel Jean-Luc Godard-ról készített parodisztikus alkotást, amely a svájci rendező volt felesége, Anne Wiazemsky Un an apres (Egy évvel később) című regénye alapján készült.

A négy francia versenyfilm közül ezt az alkotást előzte meg a legnagyobb várakozás a fesztiválon, hiszen egy olyan rendezőről szól, aki a cannes-i fesztivál egykoron meghatározó és rettegett figurája volt, és jóllehet ma már visszavonultan él svájci otthonában, a 86 éves rendező rendszeresen jelentkezik kísérleti alkotásokkal.

A film 1967 és 1970 között játszódik, amikor is az akkoron már elismert rendező elvett feleségül egy 19 éves diáklányt, Anne Wiazemskyt, az akkori államfő, Charles de Gaulle tábornok egyik hívének számító Francois Mauriac író unokáját. A pár részt vett az 1968-as diáklázadásokban, majd Godard saját művészetének megtagadását és forradalmasítását tűzte ki célul, s az 1968-as cannes-i fesztivált Francois Truffaut-val együtt a függönyre kapaszkodva szakította félbe.

A sors fintora, hogy a vígjáték sajtóvetítése előtt a Fesztiválpalotát egy teremben felejtett táska miatt ki kellett üríteni, a biztonsági szolgálat ugyanis attól tartott, hogy gyanús csomagról van szó, amelyben akár robbanószerkezet is lehet, de a félelem alaptalannak bizonyult. A vetítés végül csaknem egyórás késéssel kezdődött.

A popstílusban forgatott komédiában Godard egy kellemetlen, egocentrikus, féltékeny, sokszor abszurd dolgokat mondó, komikus személyiségként jelenik meg, akit az egyébként belé halálosan szerelmes, nála 16 évvel fiatalabb felesége sem bír elviselni. A film a nő szemszögéből meséli el a rövid házasság történetét.

A rendezőt Louis Garrel alakítja, akit először láthat a közönség komikus szerepben, s azt a kritikusok is elismerik, hogy a francia színész kiválóan utánozza Godard minden mozdulatát, tipikus hanglejtését és beszédhibáját.

Vegyes fogadtatásban részesült a Dustin Hoffman, Adam Sandler és Emma Thompson főszereplésével készült, The Meyerowitz stories című amerikai film is, Noah Baumbach rendezésében, amely a Netflix támogatásával készült, s Európában csak a videómegosztó oldalon lesz majd látható. A Woody Allen vígjátékaira emlékeztető, New Yorkban játszódó komédia egy működésképtelen amerikai család portréja.

Megérkezett és fel is vonult a vörös szőnyegen vasárnap este Lech Walesa. A 73 éves volt lengyel köztársasági elnök abból az alkalomból kapott meghívást Cannes-ba, hogy a fesztivál megemlékezik a tavaly októberben elhunyt Andrzej Wajda lengyel filmrendezőről, akinek A Vasember című alkotása 1981-ben elnyerte az Arany Pálmát.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!