Drukkoljunk a magyaroknak Cannes-ban, bármi megtörténhet!

Szerdán mutatják be Cannes-ban Szentpéteri Áron Láthatatlanul című rendezését a filmes egyetemek legjobbjait felvonultató válogatásban. Mundruczó Kornél filmje mellett az első filmes Kristóf Györgynek is drukkolhatnak a magyar nézők.

A Cinéfondation válogatásába került be Szentpétervári Áron Láthatatlanul című rendezése. A 32 perces Színház és Filmművészeti Egyetemre készült vizsgafilm egy találkozás története, az emberi kapcsolatok bizonytalan és többnyire láthatatlan határairól.

Mundruczó Kornél Jupiter holdja című alkotását pénteken mutatták be Cannes-ban, és már az előző napi sajtóvetítésen kapott taps mellett elhangzó füttyökből is nyilvánvaló volt, hogy igen vegyes fogadtatásra talált. Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap Cannes-ban tartózkodó vezérigazgatója hangsúlyozta: ez különös módon a díjesélyek latolgatásánál nem sokat jelent.

„Cannes az Cannes. Itt bármi megtörténhet.

Attól még, hogy a kritikusok lepontozzák, a fődíjat is megnyerheti egy film. A Mundruczó-filmről van, akik azt mondják, nagy esélye van díjra, sokan Spielberghez hasonlítják azt a tehetséget és képzelőerőt, ahogy ezt a film meg van valósítva.”

Nagy tapssal jutalmazta a fesztivál közönsége Kristóf György Out című első játékfilmjét, amelyet hétfőn mutattak be a második legfontosabb versenyszekcióban, az Un certain regard (Egy bizonyos nézőpont) nevű válogatásban. Az Out magyarul Kihűlés címen futó film rendezője felvidéki magyarként Miskolcon is tanult, az alkotás forgatókönyvét a rendező mellett Horváth Eszter és Papp Gábor jegyzi, a főszerepben Terhes Sándor látható, a film operatőre pedig Pohárnok Gergely volt. Havas Ágnes megjegyezte: ez nagyobbrészt szlovák és cseh támogatású koprodukció.

„Cseh és szlovák többségi részvétellel készült a film, itt, Cannes-ban szlovák filmként van aposztrofálva, ők tették bele a legtöbbet.”

Fábri Zoltán legendás filmjét, a Körhinta felújított és digitalizált változatát 61 évvel a cannes-i premier után, a filmalap kezdeményezésére, műsorra tűzte a Cannes Classics.

„Olyan erős Fábri Zoltán rendezése, és olyan hihetetlen Törőcsik Mari, Szirtes Ádám és Barsi Béla játéka, könnyekkel a szemünkben jöttünk ki a vetítésről.

A Körhinta minden idők egyik legcsodálatosabb és legjobb magyar filmje.”

A díjátadó vasárnap este lesz. A versenyprogram fő szekcióján zsűrielnöke Pedro Almodóvár.

