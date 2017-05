Provence Villányba költözik

Idén is új, ezúttal hamisítatlan provence-i hangulattal várják a finom borok és különleges koncertélmények híveit a VI. Gere Jazz Fesztiválra.

„2004-ben fogalmazódott meg a fejünkben, hogy érdemes lenne Villányban jazzfesztivált rendezni. Egy kaliforniai tanulmányúton egy borászat kertjében láttunk hasonló rendezvényt, ami elvarázsolt, fantasztikus élmény volt. A megvalósításra kicsit várni kellett, az első fesztivált 2012-ben rendeztük” - mondta Gere Attila pincészetének ügyvezető igazgatója.

A provence-i hangulatot több párhuzam is indokolta: Villány Magyarország legdélibb borvidéke, egy kicsit mediterrán típusú borvidék, és a borok stílusa is hasonló – fejtette ki Gere Andrea. A provence-i tematika a gasztronómiában is tükröződik majd, és abban is, hogy

a fő fellépő a francia Nouvelle Vague lesz.

Olivier Libaux, a zenekar vezéregyénisége egy ideig elhivatott borászként is tevékenykedett, így „műértőként” nagy örömmel fogadta el a Gere Birtok felkérését.

A koncertfolyamot a mára Európa-szerte jegyzett Harcsa Veronika indítja állandó partnere, Gyémánt Bálint lebilincselő gitár-kíséretével. Megszámlálhatatlan közös koncertjük eredője az a magas fokú egymásra hangoltság, mely koncertről koncertre mindig újat mondó zenei párbeszédükben érzékelhető. A duó koncertje után a pénteki nap programját a hazai jazz másik megkerülhetetlen dívája, a popzenében is minőségit alkotó Váczi Eszter és zenekara folytatja.

A táncolni vágyók idén sem csalódnak majd. A péntek esti hangulatfelelős a méltán népszerű Irie Maffia frontembere, a ghánai–magyar rapdíva, Sena lesz, aki ezen az estén saját formációjával lép színpadra. Kísérői a hazai jazz- és popszcéna ismert egyéniségei, élükön a Hammond-orgona nagykövetével, Premecz Mátyással. A Shakespeare-szonett-feldolgozásaival is nagy sikert arató Sena ezzel a felállással hozza igazán önmagát, megmutatva egyéniségét és azt az őserőt, mely leginkább sajátja.

A fesztivál második napján, szombaton a sort a Manouche swinget a pop zenével briliánsan ötvöző Pankastic! Nyitja, majd egy világklasszisokból álló formáció veszi át a stafétát: a Kossuth- és Liszt-díjjal is elismert gitárvirtuóz, Snétberger Ferenc partnere a trombita egyik legnagyobb jelenkori mestere, Markus Stockhausen lesz.

