Gyereknapi hétvége: sokféle szórakoztató program, sportágválasztó és ételosztás

Gyereknap alkalmából számos program várja hétvégén a kicsiket: a Vasúttörténeti parkban, a Millenárison és a Várkert Bazárban is egész napos játékkal, koncertekkel készülnek.

Május utolsó vasárnapja a gyermekeké, a Vasúttörténeti Park pedig idén is egész hétvégén őket ünnepli. A szombat délelőtt a Kolompos együttes koncertjével indul, majd a Fabula Babszínház remek humorú Vitéz László előadásával folytatódik. Délután az Apacuka zenekar szórakoztatja a közönséget, és lehet majd verseket és meséket hallgatni, kalandozni a Hermann Ottó Vándortanösvényen, vagy megfejteni az erdei vasutak játékos fejtörőit.

A szombati Közlekedésbiztonsági Nap célja, hogy a gyermekek már egészen kicsi kortól játékos formában tanulják meg a gyalogos-, a vasúti- és a kerékpáros közlekedés alapszabályait. A park emellett mindennap interaktív programokkal várja a gyerekeket: lehet hajtányozni, utazni a nagymozdonyon vagy kerti vasúton, meg lehet tanulni a fordítókorongozást és a modellvasút-vezetést is; idén pedig az erdei vasutakat is bemutatják.

Vasárnap tizenegy órától a Kaláka együttes muzsikál, kora délután pedig a Fabula Bábszínház várja a kicsiket Mazsola és Tádéval, három órától pedig a Ghymes együttes gyerekkoncertje garantálja a remek hangulatot.

Játékos programokkal, zenés-táncos előadásokkal és sportlehetőségekkel várják a családokat a Városligeti gyermeknapra a hétvégén. A két napos rendezvényt a főváros és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezi.

"Lesz focikupa, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Lesz számítógépes sátor, ahol nemcsak játszani, hanem tanulni is lehet. Nagyon sok zene, tánc, szórakozási lehetőség, légvár is lesz, mind ingyenesen, de lesz KRESZ-park is, ahol a gyerekek tanulhatnak és még több lehetőség, ahol szórakozhatnak" - mondta Edvi Péter elnök.

A Müpában vasárnap tíz órától a Czifra Palota XXL várja a gyerekeket. Lesz tündérkert-labirintus, kötélverő, királyi várjáték és könyvmolyoló. Természetesen nem hiányozhatnak a koncertek és zenés programok sem: a Cimbaliband, a Búgócsiga Zenede, a Czutorborsók és a Mintapinty muzsikál. A gyerekek megismerkedhetnek az ütőhangszerekkel, ritmusokkal is.

A Várkert Bazárban vasárnap ingyenes családi napra várják az érdeklődőket. Lesz játékkert, babajátszó, Tücsök lakodalom, ének és játék síppal, dobbal, nádihegedűvel, főzőcskézés, felhőterelgetés, szóval minden, ami a gyerekekről és a mókáról szól. Majoros Ági bábszínháza után fél hattól a Sarjú Banda muzsikál, este pedig a Buda Folk Band zenél.

Az eltűnt gyerekek világnapjához kapcsolódóan idén is megrendezik a csellengés és eltűnés veszélyeire figyelmeztető Ezer Lámpás Éjszakáját. Családi- és gyerekprogramokkal, valamint a hazai könnyűzenei élet meghatározó szereplőinek fellépéseivel várják az érdeklődőket az 56-osok terén. Fellép többek között Hevesi Tamás és Király Viktor, az est fénypontjaként pedig országszerte összesen 10 000 világító lufit engednek a magasba, hogy megmutassák az eltűnteknek a hazavezető utat.

Szombaton lesz a Nyári Pagonyfeszt a Petőfi irodalmi Múzeumban. Rumini, Boribon és számos mesehős kalandjai elevenednek meg az egész napos programon. Lehet találkozni, beszélgetni a szerzőkkel, és persze lesz játék, koncert és színházi előadás is.

Kodály Zoltán és a zenei nevelés - ez a tematika határozza meg holnap Nyitott ház programot a Pesti Vigadóban. Itt ringatóval, zenés színházzal, táncházzal és tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket.

A Millenáris is a gyerekeké lesz a hétvégén. A Playkid-Minimax gyereknapon szombaton a játékos ki mi tud? és a bábszínház után négytől a Kaláka zenél kicsiknek és nagyoknak, másnap pedig – ugyancsak négy órától – az Alma együttes muzsikál.

A hétvégén is várja a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykert. Meg lehet nézni az immár ötéves Varázshegyet, érdemes elmenni a nyilvános etetésekre, és ne hagyják ki a vadkutya- és cebui disznókölyköket.

Hétvégén lesz a Merkapt Sportközpontban a Budapesti Nagy Sportágválasztó. A rendezvényen edzők, szakemberek instruálása mellett lehet kipróbálni több mint száz sportágat, így biztos, hogy mindenki talál számára megfelelő aktív szabadidős programot.

Szombat délelőtt pedig gyermeknapi kiemelt ételosztást tart az Ételt az Életért Alapítvány 11 órától Óbudán, a Flórián téren. Az eseményen a Máltai Szeretetszolgálat mozgó orvosi rendelője is elérhető lesz.

