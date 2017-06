Íme a hosszú hétvége filmjei - ízelítő

Több érdekes film is érkezik a héten a magyar mozikba.

A héten mutatják be a mozikban a Warner új szuperhős filmjét, a Wonder Womant – ami – mint a címéből kiderül – egy női szuperhőst állít a történet középpontjába. Bár a kritikák szerint korántsem tökéletes a film, mégis érdekes, pörgős mozi, ami jócskán felülmúlja a Warner legutóbbi szuperhősös próbálkozásait. A címszerepet játszó izraeli modell-színésznő, Gal Gadot-nak pedig nemcsak szépségét, hanem remek alakítását is dicsérik. A filmet női rendező, Patty Jenkins jegyzi.

Arnold Schwarzenegger új filmjében, az Utóhatásban az akciósztár komorabb szerepben tűnik fel. A filmben az idén 70 éves Schwarzenegger egy apát alakít, aki egy légikatasztrófában elveszti feleségét és várandós lányát, és képtelen feldolgozni a helyzetet: haragja egyre csak nő a hibáért felelős légi irányító ellen – míg a végén már csak a bosszúban lát kiutat. Az ImDB-n 5,7-en áll a film, ami nem ígér sok jót.

Az Egy német sors című osztrák dokumentumfilm Joseph Goebbels náci propagandaminiszter egykori titkárnője, a nemrég 105 évesen elhunyt Brunhilde Pomsel élettörténetével vet fel alapvető kérdéseket, normáról, kényszerről, megalkuvásról.

A héten érkezik a mozikba A sóher francia vígjáték, amelynek főhőse a spórolós alakokról alkotott legvadabb képzeteket is felülmúlja: Francois lejárt szavatosságú ételt eszik, a barátnőjét a születésnapja előtt dobja, hogy ne kelljen neki ajándékot vennie, ám egyszer csak felbukkan egy fiatal lány, aki alapjaiban forgatja fel a hegedűművész életét. A kritikák szerint a filmet legfeljebb Dany Boon alakításáért érdemes megnézni.

A magas ősz férfi társat keres című belga-francia-német romantikus vígjáték főszereplője, egy özvegyen maradt férfi, aki felesége elvesztése után egészen bezárkózik, mígnem lánya megajándékozza egy számítógéppel, és Pierre felfedezi a netes ismerkedős oldalakban rejlő lehetőségeket.

És folytatódik az Egy ropi naplója-sorozat, ezúttal egy nagy kiruccanással.

