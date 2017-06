Már megnézhetjük a Cannes-ban debütált magyar filmet

Egy Cannes-ban debütált magyar koprodukció, egy leánybúcsús vígjáték és Bruce Willis új filmje is a héten debütál a mozikban.

A héten kerül a mozikba az Out – magyarul Kihűlés címen futó film. Kristóf György részben magyar koprodukcióban készült alkotása Cannes-ban debütált. A főszereplője egy szlovákiai magyar férfi, aki új munka reményében nekiindul Északnak.

„Eddig szürke, de nagyon kényelmes életet élt, de a szállás elvesztésével ráébred arra, hogy lehet másképp is élni, és kezébe veszi a sorsát. Az összes többi főszereplő is ebbe a koncepcióba van beépítve” - mesélte a rendező.

Az abszurd humorú road moovie főszerepét Terhes Sándor játssza, az operatőr Pohárnok Gergely, a forgatókönyvet pedig – a rendező mellett – Horváth Eszter és Papp Gábor jegyzik.

A Bruce Willis-rajongóknak pedig itt a Volt egyszer egy Venice című amerikai akcióvígjáték.

A kritikák szerint valóban csak eltökélt rajongóknak érdemes jegyet váltaniuk a kutyája visszaszerzéséért mindenre képes magánnyomozó történetére.

A héten kerül a magyar mozikba a sokáig csak a Másnaposok női verziójaként emlegetett Csajok hajnalig című amerikai vígjáték, ami inkább a '98-as Ronda ügy remake-jének tűnik, noha ott a gyilkosságba torkolló Las Vegas-i legénybúcsú lényegesen komorabb mozit eredményezett.







A Csajok hajnalig – már az előzetes alapján is – az amerikai tinivígjátékok humorát idézi – töménytelen alkohollal, összeporszívozott heroinnal és egy chippendale fiú eltüntetendő holttestével. A menyasszonyt Scarlett Johansson játssza, és egy rövid szerepben felbukkan a filmben Demi Moore is.





A héten debütál a magyar mozikban a Határidős esküvő című izraeli romantikus vígjáték, amelyben egy 32 éves, vallásos, esküvőjére készülő lány a vőlegény visszalépése után is eltökéli magát a frigy mellett, és reméli, hogy lesz, aki örök hűséget esküszik neki.

A nyári szünet kezdetére időzítették a Verdák 3. magyar premierjét. A Disney-Pixar új mozijában ismét a száguldás álla a középpontban: Villám McQueen egy baleset után próbál visszatérni az élvonalba.

A kritikák szerint ez az epizód lényeges jobban sikerült a második kémfilmes vonalnál, noha az eredetit ez sem közelíti meg.

