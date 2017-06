A Lány a vonaton folytatása volt a május sikerkönyve

A Bookline sikerlistájának első helyén májusban a kamaszok kedvencének, Leiner Laurának legújabb története áll, a második Paula Hawkins új regénye, a harmadik pedig Leslie L. Lawrence thrillere lett. Az elmúlt hónapban a szépirodalom is előkelő helyet vívott ki magának – mondta Sándor Gabriella, a Libri Bookline marketingigazgatója.

Első helyen landolt a fiatalok sikerszerzőjének legújabb regénye. Leiner Laura Egyszer című könyvében, a Bexi-sorozat zárókötetében, még egyszer utoljára visszatérnek a már ismert hősök, köztük Bexi és Nagy Márk, a megható jelenetek, és a popszakmai műhelytitkok.

Az elmúlt évek minden kétséget kizáróan legnagyobb sikerkönyve Paula Hawkins Lány a vonaton-ja. Most itt a második kötet, a várva várt új regény, A víz mélyén, ami máris helyet követelt magának nemcsak a nyomtatott, de az e-könyvek sikerlistáján is. A regény a női lélek és az emberi ösztön mélyére hatoló, boszorkányüldözéseket megidéző sztori, és a szerzőnő ezúttal sem okoz csalódást.

A Bookline havonta megújuló sikerlistájának harmadik helyére került a szintén új megjelenésű Leslie L. Lawrence történet, az Ördögtojások, ami hajmeresztő kalandra hívja olvasóit. A főhős Svájcban nyomoz titokzatos múmiák után, a sors pedig eközben nemcsak szélhámosokkal, boszorkányokkal és kísértetház-tulajdonosokkal hozza össze, hanem magával II. Miklós orosz cárral és magával Raszputyinnal is.

Májusban helyet követelt magának a szépirodalom. Atwood, Nádas, Dragomán, Jászberényi, Háy János és Borbély Szilárd mind az olvasók kedvencei voltak. Hatodik helyre került Margaret Atwood új regénye A szolgálólány meséje. A szerzőt a regény megjelenését követően Booker-díjra jelölték, elnyerte a rangos, sci-fiknek kijáró Arthur C. Clarke-díjat, idén pedig nagy sikerrel mutatták be a regényből készült sorozatot.

Az áprilisi megjelenés óta a sikerlista állandó szereplője Nádas Péter várva várt új regénye, a Világló részletek. A szerző személyes emlékirataiban olyan közel engedi magához az olvasót, mint azelőtt még sosem, és a tőle megszokott precizitással indul nyomozásra, megkísérli saját, illetve a világ történelmének lehető legpontosabb rekonstrukcióját.

Borbély Szilárd Nincstelenek című regénye új a listán. Bár a könyv a szerző tragikus halála előtt egy évvel jelent meg, most került először a sikerlistára. A történet a szerző gyermekkorának jól ismert helyszínére, egy szatmári kis faluba kalauzolja vissza az olvasót, ahol a kilátástalan sorsok mögött megcsillannak ennek a zárt világnak a sajátos karakterei, terei és hiedelmei, úgy, ahogyan csak egy gyerek láthatja azokat.

Dragomán György Fehér királyát, annak 2005-ös megjelenése óta több mint harminc nyelvre fordították le, hét kiadást ért meg, a nemrégiben Jonathan Pryce főszereplésével bemutatott filmadaptációval pedig ismét a figyelem középpontjába került.

Háy János alkotása Az öregtó felé az elmúlt nyolc évben született verseit összegyűjtő kötet, amiben épp olyan gyakorisággal bukkannak fel az összegző nagy versek és a mindennapok rutinjaira reflektáló kisebb költemények, mint a felolvasóestek népszerű slágerművei, vagy épp a Rájátszás koncertjeiről ismert, megzenésített darabot.

A friss Libri irodalmi díjas Jászberényi Sándor novelláskötete is kiérdemelte az olvasók érdeklődését és felkerülhetett az 50-es listára, vagyis nem csak a díj szakmai zsűrije tartja olvasásra érdemesnek.

A Bookline sikerlistájára májusban több pszichológiai témájú könyv is felkerült. Ilyen Philip Zimbardo, Vivian McCann, Robert Johnson Pszichológia mindenkinek 1. Pszichológia mindenkinek c. sorozatának immár magyarul is olvasható első kötete, vagy Gary Chapman – Öt szeretetnyelve, amiben a világhírű szerző az életre szóló szeretet titkát osztja meg olvasóival, egy olyan nyelvét, amelyet bárki könnyedén elsajátíthat.

Gyerekkönyv nélkül nincs sikerlista, aminek állandó szereplője Berg Judit Ruminija, a mindenkinél bátrabb (és vakmerőbb) kisegér története. A Bookline sikerlistájára nem először kerül fel Jeff Kinney Egy ropi sorozata, ezúttal a főhős, Greg Heffley legújabb kalandja a Hollywood színfalai mögé vezeti be az olvasót, minden korosztályt magával ragadó kalandjai pedig számtalan újdonságot és mindeddig ismeretlen részletet ismerhetünk meg az azonos című mozifilmből.

Az e-könyvek között Paula Hawkinst Borsa Brown műve Az Arab lányának 2. része követi, harmadik helyre pedig Yuval Noah Harari Homo Deus-a került, amiben a világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár, Yuval Noah közérthető, mégis minden részletre kiterjedő alapossággal mutatja be az emberiség lehetséges jövőjét. De vajon elég bátrak vagyunk-e ahhoz, hogy szembenézzünk a ránk váró kihívásokkal?

