A rossz idő sem ronthatja el a vakációt - programajánló

Vuk-nap az Urániában, vadonatúj csúszda park és kötélhúzó bajnokság is várja a gyerekeket a nyári szünet első hétvégéjén Budapesten.

Itt a vakáció és elromlott az idő. Szombaton több helyen, főként keleten lesznek záporok, zivatarok. Nagy területen viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 Celsius-fok körül alakul.

A lehűlés azonban nem hűtheti le a kedélyeket, hiszen az egész nyári szünet kalandos, kiváltságos időszaka a gyerekek előtt áll. A Gyermek Szigeten már szombat reggel 10 órakor a húrokba csap az Apacuka zenekar, fellép a Bíró Eszter és az Alma Együttes is, a Mintapinty zenekar pedig a Vakációról énekel.

A nyár egyik újdonsága

a Gellért-hegy megújult csúszdás játszótere.

A legendás csúszdapark már sok örömet szerzett a gyerekeknek az elmúlt ötven évben, de most teljesen biztosságos gumiszőnyeget, mászófelületeket és friss színeket kapott, és a szombat délelőtti átadóünnepségen 150 szeletes csúszda formájú tortával is megvendégelik a látogatóit. Majd arra is adódik mód, hogy ledolgozzák a kalóriákat az egész napos környezettudatos családi sport nap programjai segítségével.

Ha ennyi sport nem elég, akkor irány a Szabadság híd, amely a hétvégén közkívánatra ismét a gyalogosoké, vagy inkább a bohém hídfoglalóké, akik kötél húzó bajnokságot szerveznek a híd teljes hosszában. Húszfős csapatok vetélkedhetnek a nagy értékű fődíjért.

De ha túl fázós lesz a szombat, akkor be lehet kucorodni egy moziterembe, a Verdák 3. része került a héten a mozikba. A folytatás tanulságát úgy lehet összefoglalni, hogy az öreg Villám McQueen nem vén Villám McQueen.

De ha mozi, akkor már inkább Vuk. A vasárnap legnagyobb dobása ugyanis az lesz, hogy a simabőrűek

Vuk-ünnepet rendeznek az Urániában.

Dargay Attila, Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező június 20-án lenne 90 éves, az ő tiszteletére kerül újra moziba az egyik legjobb magyar rajzfilm, a Vuk. Délután kezdődnek a Vuk-napi programok műhelyfoglalkozást tart kicsiknek és nagyoknak a BABtér animációs játszóház, nem csak a Vukot, hanem Dargay Attila kisfilmjeit – A három nyúl, a Dióbél királyfi és a Variációk egy sárkányra című meséket – is vetítik, és a délután sztárvendége nem más lesz, mint a kölyökróka hangját kölcsönző Pogány Judit.

A délutáni Vuk-nap előtt mesematinét is ajánlunk a családok figyelmébe. A Margitszigeten a Szent Margit kolostor-romoknál a Szekér Színház ingyenes, Arany János emlékévre készített műsora várja a gyerekeket. Három Arany költeményt A fülemülét, Pázmán lovagot és A bajusz című verset szövi bele egy mesébe a társulat.

S végül vasárnapra is egy fedél alatti program. Visszatért Budapestre a világ legnagyobb utazó űr-gyűjteménye Gateway to Space kiállítás. A NASA relikviáit, az űrutazás történetét, Szojúz és Apolló űrhajók felépítését, a Hold-járót és számos elképesztő tudományos tényt és kalandot ismerhetnek meg a gyerekek, felnőttek. A tavalyi tárlathoz képest több interaktív játéklehetőség várja a vállalkozókedvűeket.

