Autók előzték meg a szuperhősnőt

Az autós rajzfilm első részére annak idején 60,1 millió dollárért váltottak jegyet a bemutatója hétvégéjén, a második epizód pedig 66,1 millió dolláros bevétellel debütált az amerikai és a kanadai mozikban. Az első két rész 435 millió dolláros jegybevételt hozott az amerikai filmszínházakban, világszerte pedig egymilliárd dollárt.

A Verdák harmadik része a Wonder Womant taszította le az első helyről, a szuperhősfilm azonban így is 40,7 millió dolláros bevételt termelt a Warner Bros és a DC Comics számára.

A vártnál erősebben nyitott a Tupac életéről szóló All Eyez on Me című film. A néhai amerikai rapperről szóló alkotásra, amelyet Benny Bloom rendezett Demetrius Shipp Jr. főszereplésével, 27,1 millió dollárért váltottak jegyet az érdeklődők.

