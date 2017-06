Kezdődik az osztrák Sziget

"Az én városom. Az én fesztiválom" mottónak megfelelően az osztrák zene áll Európa legnagyobb ingyenes szabadtéri fesztiválja, a bécsi Donauinselfest középpontjában. Azért fellépnek majd nemzetközi sztárok is - számolt be Bécs Város Külképviseleti Irodája.

Több újítással és rengeteg osztrák fellépővel készül Bécs a fesztiválszezon egyik legnagyobb eseményére, a Donauinselfestre. A 2017. június 23. és 25. között megrendezett zenei esemény Európa legnagyobb ingyenes szabadtéri fesztiválja, és az osztrákok legalább olyan lelkesen várják, mint a magyar fiatalok a Szigetet.

A Donauinselfest a bécsi szociáldemokrata párt, az SPÖ Wien egynapos rendezvényéből nőtte ki magát nemzetközileg is elismert zenei fesztivállá.

Mottójának megfelelően - "Az én városom. Az én fesztiválom" -, idén az osztrák zenéé lesz a főszerep, a fellépők 85 százaléka a piros-fehér-piros zenei kultúrát képviseli.

Ilyen például a dél-burgenlandi együttes, a Mike Bench, akit a country-zenéjéért és az élet ihlette dalszövegeiért szeret az osztrák közönség. Afrikai reggea, modern roots, conscious reggea és ska egyvelegével hívja fel a figyelmet a világot átívelő társadalmi problémákra az Ausztriában szintén nagyon népszerű Ghettoman & The Believers. Érzelmes dalszövegeivel és markáns hangjával ragadja magával a közönséget a 19 éves bécsi Niklas Budinsky, aki 11 évesen egyedül tanult meg gitározni. Igazi austropop-ot játszik a stájer Solarkreis, akik kifejező, dialektusban írt dalszövegeikkel, többszólamú énekükkel és markáns fúvós hangszereikkel váltak ismertté.

Az osztrák zenék mellett természetesen külföldi sztárok is lesznek: Amy Macdonald, Mando Diao, Cro és a Sportfreunde Stiller is fellép a Donauinselfesten. Ráadásul idén lenne 60 éves Falco, akiről külön Tribute koncerttel emlékeznek meg. Szintén nagy várakozás övezi Rainhard Fendrich, Hansi Hinterseer, Jazz Gitti és Virginia Ernst koncertjét, akik nemcsak osztrák berkekben, de nemzetközileg is elismert művészeknek számítanak.

Mivel a szervezők a fesztivált egyben a bécsiek ünnepének is szánják, idén először létrehoztak egy olyan InfoPontot, ahol a fogyatékossággal élők nagyrendezvényeken felmerülő igényeivel foglalkoznak.

Megújult a Donauinselfest okostelefonos alkalmazása is, amely 2017-ben már tíz nyelven – köztük magyarul is – elérhető.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!