Túlvilági sétától a biciklis városnézésig - elképesztő programkavalkád a Múzeumok Éjszakáján

Debrecenben látható lesz Bocskai István Bukarestben őrzött jogara a Déri Múzeumban, mellette pedig bemutatják Báthori István jogarát is. A tulajdonossal kötött megegyezésnek köszönhetően ezen a hétvégén ismét megtekinthető a Munkácsy-trilógia, míg a Szépművészeti Múzeum szombatra Rodin Csókját kölcsönzi a Modemnek. A reformáció 500 éves évfordulóján számos programmal készül a református egyház, és a múzeumi negyed intézményei mellett a Református Kollégium, a Nagytemplom, a Városháza és a Kölcsey Központ is bekapcsolódik a Múzeumok éjszakájába Debrecenben.

Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum "túlvilági" sétát indít, továbbá régészeti helyszíneléssel, rendhagyó tárlatvezetésekkel, koncertekkel, tangóórával várja a látogatókat.

A Magyar Nemzeti Galéria új szemszögből mutatja meg kiállításait és műkincseit. Az est témáját Georg Baselitz Újrajátszott múlt című kiállítása ihlette, melyben a nap során négy alkalommal tartanak meditációs órát, a gótikus szárnyasoltárok között pedig "gótikus chill-out zone-t" alakítanak ki. A Néprajzi Múzeum a jelenleg futó lábbeli-kiállításra fűzi fel kínálatát, az Országos Széchényi Könyvtár programjának középpontjában pedig Arany János áll.

Az Iparművészeti Múzeum Üllői úti főépülete a felújítás előtt utoljára vesz részt az eseménysorozatban, az óbudai Vasarely Múzeum ellenben éppen a Múzeumok éjszakáján nyílik meg az átfogó rekonstrukció után. A Szentivánéji álom világát elevenítik meg a Magyar Mezőgazdasági Múzeum programjai, melyek között lesznek nyomozójátékok, középkori forgatag, vártörténeti séták és borkóstoló is.

A látogatók is belebújhatnak a Ludwig Múzeum teraszán felépített tévéinstallációba, de a közönséget exkluzív tárlatvezetés, egy ritka David Lynch-dokumentumfilm, dj szett, szitaműhely, homlokzati fényfestés és biciklis városnézés is várja.

A Fiumei Úti Sírkertben a felújított Apponyi-hintót mutatják be, amelyet a világ legnagyobb gyászhintói között tartanak számon. A temetőben tematikus séták indulnak, sötétedéskor a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató felfedezettjei adnak koncertet, miközben a sírkert mauzóleumait fényfestéssel díszítik.

A Hadtörténeti Múzeum a Fegyvertörténeti Látványraktár megnyitásával várja a látogatókat, a Petőfi Irodalmi Múzeum programjában többek között koncertek, slam poetry, különleges tárlatvezetések és Toldi szabaduló szoba szerepel.

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban többek között megtudható, mitől különleges a thai fagylalt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem jótékonysági árverést hirdetett, és bejárásokat tart az Andrássy úti főépületben csakúgy, mint az Epreskertben.

Az MTVA Pollack Mihály téri Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelyére érkezők a kiállított tárgyak és fotók segítségével 1881-től napjainkig kapnak betekintést a magyar audiovizuális kultúra világába.

A Terror Háza Múzeum rendhagyó történelemórákat tart, a Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményeiben jövőtervezésen és különleges fizikaórákon lehet részt venni, expedíciós rejtélyszoba várja a felfedező kedvűeket a Magyar Természettudományi Múzeumban, és megnyílik a Keleti pályaudvar személykocsiműhelye is.

A székesfehérvári Csók István Képtárban Aba-Novák Vilmos festményeiből nyílik kiállítás. Gyulán illat-kalandtúrára, Békéscsabán felnőtteknek szóló pajzán népmesékre, Orosházán tűzugrásra, Szarvason csillaglesre hívják a közönséget.

Veszprémben tatárjárás korabeli érmékből nyílik tárlat, Balatonfüreden mozgásszínház várja az érdeklődőket, Pápán pedig átadják a felújított református ótemplomot. A vizsolyi biblia első kiadásának egyik példánya is látható lesz az egri Dobó István Vármúzeumban. Szegeden papucsos felvonulást rendeznek, Szentesen a fény régészetéről, Makón Erzsébet királynéról nyílik kiállítás.

A bányászati és az üvegipari hagyományokat is felidézik Salgótarjánban, ahol bányamanó képzést és autóbuszos üvegmúzeumi látogatást szerveznek. A Zalaegerszegi Törvényszéken valóságalapú perszimulációt tartanak, Nagykanizsán pedig kizárólag a Múzeumok éjszakáján lehet megtekinteni az egykori kanizsai várvédő, Thúry György pallosát.

A természet védelmére, értékeire, Lillafüred és környéke látnivalóira összpontosít a miskolci Herman Ottó Múzeum, amely múzeumpedagógiai programokkal, éjszakai fáklyás eseményekkel készül, míg Szombathelyen a fény és a fotózás, Nyíregyházán pedig a nő és az érzékiség lesz a központi téma.

A Múzeumok éjszakája szervezői idén két pályázatot is hirdettek: az intézmények A nap műtárgya kiírásra jelentkezhettek, a Be a múzeumba pályázatra pedig a látogatók küldhettek be fotókat; a legtöbb szavazatot kapott darabból kiállítási tárgy lesz szombaton.

Budapesten a programsorozat rendezvényei idén is egységes karszalaggal látogathatók, amely nemcsak a csatakozott intézményekbe való belépésre és a programokon való részvételre jogosít, de ingyenesen használhatók vele a BKK múzeumi buszjáratai és ez elektromos kisautó körjáratok is.

A látogatók már elektromos autóval is közlekedhetnek, melyet a GreenGo jóvoltából féláron, regisztrációs díj fizetése nélkül használhatnak. A BKV múzeumi körjáratai hét vonalon közlekednek, és kedvezményes áron lehet negyedéves bérletet váltani a BKK MOL BUBI használatához.

A MÁV több nagyvárosba 50 százalékos kedvezményt biztosít a vonatjegyek árából.

A Múzeumok éjszakájának teljes kínálata a www.muzej.hu honlapon érhető el.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!