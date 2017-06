Kompatibilitási próba: Nagy Gatsby Party a Kobuciban

„Akusztikusan fogunk játszani, természetesen el fog hangzani egy-két nagyon klasszikus swingdal, például a New York, New York, és aztán világslágereket utaztatok vissza a swing irányába, ezáltal mindig egy picit közelebb kerülünk hozzá, hogy aztán Szűcs Gabiék adják igazából ezt a típusú zenét. Lesz két közös dalunk is.”

Az este héttől hajnalig tartó komplex programban lesz táncbemutató is, a tíz óráig tartó élőzene után elektroswinges dalok szólnak majd egy dj lemezjátszójáról – mondta Gájer Bálint. Az énekes elmondta, elhangoznak olyan dalok is, amelyek a filmben voltak, de lesz egy-két újdonság is.

„Sok dal átírható swinges hangzásúra, az angol nyelv lüktetése miatt, amivel próbálkoztam, működik. Magyar nyelven már ez nehezebb, ott ugyanis más helyre kerülnek a hangsúlyok. Majd kiderül, hogy ez a zene mennyire Kobuci-kompatibilis.”

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a legjelentősebb hírekről. Melyik időpontban szeretné megkapni? 08:30

12:30

19:30 Feliratkozom