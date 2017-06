Magyarok is versenyeznek Karlovy Varyban

Ma kezdődik az 52. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál Michael Showalter amerikai filmrendező The Big Sick című romantikus komédiájának ünnepi vetítésével.

Közép-Európa egyetlen A-kategóriás filmszemléjén kilenc nap alatt mintegy 70 ország alkotóinak több mint 170 filmjét láthatják az érdeklődők.

A játékfilmes versenyprogramba idén 12 alkotás kapott meghívást. Ezek felének bemutatója nemzetközi premier lesz. A játékfilmek mellett külön-külön kategóriában versenyeznek a félóránál rövidebb és az ennél hosszabb dokumentumfilmek.

A fesztiválon idén két magyar rendező filmje is szerepel: Mundruczó Kornél Jupiter holdja és Kristóf György Out című játékfilmjét is vetítik.

A szemlére több neves filmes is ellátogat. Köztük lesz James Newton Howard, a Micsoda nő!, Az éhezők viadala és számos más sikerfilm zeneszerzője, Casey Affleck Oscar-díjas amerikai színész, Uma Thurman Golden Globe-díjas amerikai színésznő és Jeremy Renner amerikai színész is.

Az ünnepélyes díjkiosztót július 8-án tartják.

