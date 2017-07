RepTár Piknik lesz szombaton Szolnokon

Kovács Ákos, a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója keddi sajtótájékoztatóján elmondta: az első nemzetközi együttműködési megállapodást köti a RepTár a lengyelekkel.

Az 1963-ban nyílt lengyel társintézménnyel kötött szerződésnek köszönhetően a RepTár bekapcsolódhat a nemzetközi vérkeringésbe: a két intézmény egyebek mellett közös európai uniós pályázatokon vesz részt, együtt jelennek meg a nemzetközi szakkiállításokon, együttműködnek kutatási-tudományos területen és ajánlják egymást honlapjukon.

Az együttműködési megállapodás aláírásán jelen lesz a kijevi repülőmúzeum igazgatója is, akivel szintén együttműködési megállapodást készítenek majd elő.

Kovács Ákos kiemelte: öt nagy leleplezéssel is készülnek, szombattól lehet megtekinteni a múzeum legújabb kiállítási tárgyait, köztük az egykori szovjet légierő által 1986-ban rendszerbe állított 'Nagyvas' MiG-29-es sugárhajtású vadászrepülőgépet, amely elsősorban elfogó feladatokra, de földi célpontok támadására is alkalmas volt. Új látnivaló még a Mi-24D harci helikopter, a MIL Mi-4 helikopter, az F-104G Starfighter sugárhajtású vadászrepülőgép és a CF-104G Starfighter.

A pikniken lézeres raptorharcot vívhatnak a látogatók a Pákozdi Katonai Emlékpark foglalkozásán, bekapcsolódhatnak a Kékcsillag Segítőkutyás Egyesület kutyás bemutatójába és a magasba lendül egy hét méter átmérőjű kooperációs ernyő is. Fizikai kísérleteket tart Zsíros László Róbert, a Szertár című tudományos portál vezetője, egyebek közt bemutatja a házi készítésű, napenergiával működő hőlégballonját is a közönségnek. Ezen kívül drónbemutató, mászófal és "helikoptertúra" is várja a látogatókat, a Darumadárra szállva akár több tízméteres magasságba lehet emelkedni. A Vagon Színpadon bábelőadást láthatnak az érdeklődők, a RepTár fölött pedig helikopterek húznak el.

A rendezvényre a belépő egységesen ezer forint, 6 éven aluli gyerekeknek ingyenes.

A piknikre reggel 9 órától este 18 óráig várja látogatóit a múzeum, amelyet később újra megnyitnak a 20 órakor kezdődő Quimby koncertre.

