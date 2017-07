Úton a világhírnév felé a fogyatékkal élőkből álló cseh zenekar

A The Tap Tap zenekar 18 évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy iskolán kívüli elfoglaltságot biztosítson egy fogyatékkal élőkkel foglalkozó neves prágai iskola diákjai számára. Az együttesnek ma már milliós rajongótábora van nem csupán hazájában, hanem azon túl is.

A zenekar lenyűgöző játékát hallgatva senki sem gondolná, hogy a művészek egy része tolószékben ül és súlyos problémákkal küzd. Az együttes vezetője, Simon Ornest szerint gyakran előfordul, hogy a fogyatékkal élők elé nem támasztanak elég kihívást és az emberek hajlamosak túlságosan óvni őket.

"Már a legelejétől fogva az volt a célom, hogy ne terápiaként tekintsünk erre az egészre, hanem viselkedjünk úgy mint egy igazi zenekar és tegyünk eleget az összes ezzel járó kötelességnek" - jegyezte meg Ornest. Hozzátette: "a hozzánk érkező 18-20 éves fiatalok itt találkoznak először olyan élethelyzettel, amelyben valóban elvárnak tőlük valamit".

Ornest bár érezte, hogy a zenekar ötlete megvalósítható, az óriási siker még őt is megdöbbentette. "Ez egy gondosan kidolgozott rendszer, amely mögött kemény, elmondhatatlanul kemény munka áll" - fogalmazott a zenész.

A kezdetekkor a The Tap Tap még csak a tagok kedvenc számait játszotta, ma már azonban saját szerzeményekkel lépnek fel. Ezek helyi zenészek közreműködésével születnek, a szövegek pedig a fogyatékkal élők világát mutatják be érzékeny, de humoros módon.

A húsz tagú zenekar ma már hatvan koncertet ad évente és egy musicallel is fel szokott lépni a prágai Nemzeti Színházban.

A The Tap Tap fellépett már Londonban, Madridban, Moszkvában és Jeruzsálemben. Idén átszeli az Atlanti-óceánt, hogy New York-ot, Washingtont és Chicagót is meghódítsa. Az együttes jövőre cseh börtönökben fog fellépni és a börtönlakókkal közös koncerteket élőben fogja közvetíteni a cseh televízió.

