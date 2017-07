Ritka színészi megoldással jön Clint Eastwood új filmje

Az amerikai légierőnél szolgáló Spencer Stone két barátjával, az oregoni nemzeti gárdánál lévő Alek Skarlatosszal és Anthony Sadler civillel közösen ártalmatlanított egy marokkói férfit a Thalys szuperexpresszen.

A marokkói lövöldözni kezdett, megsebesített három embert. A három férfit tettükért világszerte hősként ünnepelték, és Franciaországban, valamint hazájukban is magas kitüntetésben részesültek.

A három kaliforniai barát The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes (A 15:17-es párizsi vonat: Igaz történet egy terroristáról, egy vonatról és három amerikai hősről) címmel írt könyvet a hőstettről, amelyről annak idején a média is beszámolt.

A Warner Bros. stúdió közleménye szerint a könyv nyomán készülő, The 15:17 to Paris című film munkálatai a héten kezdődnek. A történet a gyermekkoruktól kezdve mutatja be a három férfi életét egészen a terrortámadás megakadályozásának napjáig

A forgatókönyvet Dorothy Blyskal jegyzi, a film producerei között Eastwood, Tim Moore, Kristina Rivera és Jessica Meier neve olvasható.

A többszörös Oscar-díjas Eastwood korábban is feldolgozott már a való életből vett hőstetteket. A Sully - Csoda a Hudson folyón című Oscar-jelölt filmje világszerte 240 millió dolláros bevételt hozott a mozikban.

Az Amerikai mesterlövész című, ugyancsak megtörtént eseményeken alapuló munkáját pedig hat Oscarra jelölték és világszerte 547 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők. Ezekben a filmekben azonban az Oscar-díjas Tom Hanks és az Oscar-díjra jelölt Bradley Cooper játszották a főszerepeket.

Hollywoodban ugyan megszokott, hogy a feldolgozott történetek valós szereplői is feltűnnek a mozivásznon egy-két sor erejéig, de arra nem nagyon akad példa az amerikai filmgyártás közelmúltbeli történetében, hogy rájuk bízzák a főszerepeket. A három férfinak nincsenek színészi tapasztalatai, habár a vonatos incidenst követően Skarlatos feltűnt a Dancing With the Stars című televíziós műsorban.

A Warner Bros. közleményéből nem derült ki, hogy a rendező és a stúdió miért döntött úgy, hogy Stone-ékkal forgatja le a produkciót.

