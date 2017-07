Baán László: csak kompenzációt fizettünk a Seuso-kincsekért

"Magyar földből kerültek ki ezek a kincsek, tehát törvény szerint is Magyarországot illetik. Egy olyan műtárgy-együttesről van szó, amely a maga nevében a legjobbak közé tartozik a világon, hiszen a késő-római ötvösművészeti leletek közül a legértékesebbnek minősül nemzetközi összehasonlításban is. Ilyen értékű lelet nemhogy az országban nem volt eddig, hanem a világon is párját ritkítja" - mondta az InfoRádiónak a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

A leletegyüttes arról az időről tanúskodik, amikor Magyarország mai területe Pannóniaként része volt a Római birodalomnak, sőt számos császár is került ki innen.

"Annak a történelmi kontinuitásnak, amelynek Magyarország is része, egy nagyon fontos előzménye, tehát nem véletlen, hogy amióta a kincs napvilágra került és egyértelművé vált, hogy innen származott el, minden magyar kormány megpróbálta megszerezni. Hál' istennek 2014-ben és most 2017-ben véglegesen sikerült" - mondta Baán László.

"Két magánbirtokossal kellett tárgyalni - a birtokos szót használom, hiszen a magyar kormány a tulajdonjogáról sosem mondott le. Ezen a bázison is tárgyaltunk a birtokosokkal, és végül a két csoporttal sikerült mindkét alkalommal egy olyan megállapodást létrehozni, amelyben a magyar állam alap álláspontját - hogy ő a tulajdonos -, nem is vitatták" - idézte fel Baán László.

Éppen ezért

nem is vételárat fizettek a műtárgyakért, hanem egyfajta kompenzációs összeget azokért a költségekért, amelyeket a birtokosok teljesítettek

az évtizedek alatt, a míg a birtokukban voltak a műtárgyak. A kifizetett összeg tehát lényegesen alacsonyabb, mint a vételár lenne.

"Egy 15 és egy 25 millió eurós kompenzációról beszélünk, összesen mintegy 3 millió euró. Az tudható, hogy 1990-ben mai áron 100 millió eurós kikiáltási áron tervezték eladni ezt a műtárgy-együttest. Tekintve, hogy unikális a világon, nemhogy a műkincspiacon, még a múzeumok birtokában sincs ekkora értékű műtárgyegyüttes a késő-római korból - ezüstkészlet -, ezért valahol 150-200 millió euró közötti vételár volt valószínűsíthető. Ennek tehát töredékéért sikerült visszahozni Magyarországra az innen elkerült műkincseket" - mondta a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

