Jordán Tamás elárulta, hogyan törte össze magát

A baleset Pécsen történt, a színházi találkozón este ment vissza a szállodába Jordán Tamás, amikor elesett.

"Ekkor buktam bele egy kockakőbe, ráestem a járdaszegélyre, arccal előre. Akkor mindenki nagyon megijedt, súlyosnak tűnt a baleset. Azonnal a pécsi kórházba szállítottak. Az első nap tizenkét súlyos beteggel feküdtem együtt. A második napon már azt éreztem, teljesen rendben leszek,

nem adtam magamnak időt arra, hogy megijedjek"

- mondta az interjúban Jordán Tamás.

A művész attól szorongott, hogy

az orvosok és ápolónők úgy bántak vele, mint egy súlyos agysérülttel.

Egy hétig az intenzív osztályon vizsgálták, aztán már Jordán kérte, miután elég jól érezte magát, hadd menjen Budapestre, az Amerikai úti kórházba. Ott két hétig feküdt, de már a második héten kiderült, tulajdonképpen egészséges. A főorvostól arra is engedélyt kért, hogy elengedje játszani, és végül a doktor is elment a próbára és az előadásra is.

"Én sem látok magamon semmi változást,

nincs törés, két hajszálnyi repedésem volt,

itt a halántékomon és a bal arccsontomon, de annyira vékony, nem is kellett hozzányúlni. Mondták, ilyenkor millimétereken múlik minden. Úgy estem, hogy fontos szerv nem sérült meg, de ezt a szerencsémnek köszönhetem. Azóta figyelem, ki tudom-e fejezni magam, de a szövegtanulással sem volt eddig problémám. Tényleg jól vagyok" - mondta Jordán Tamás.

