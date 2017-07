Örülhetnek a Harry Potter-rajongók

A kötetek kiadását a londoni British Libraryban megnyíló Harry Potter-kiállításra időzítik.

A Harry Potter: A History of Magic, The Book of the Exhibition (Harry Potter: A mágia története, a kiállítás könyve)

azokat a tantárgyakat mutatja be, amelyeket a Roxfort varázslóiskolában oktatnak.

A Harry Potter, A Journey Through a History of Magic (Harry Potter, Utazás a mágia történetén át) című könyv pedig történelmi utazásra viszi az olvasót Harry Potter varázslóvilágába, beavatva az átkok, mágikus lények, varázslók és boszorkányok történetébe.

A businessinsider.com beszámolója szerint egyik könyvben sem lesznek az eredeti Harry Potter-hősökkel kapcsolatos új történetek.

J. K. Rowling hétkötetes Harry Potter-regényfolyama a Bloomsbury kiadásában 1997 és 2007 között jelent meg. A regények több mint 450 millió példányban keltek el 6,1 milliárd font (2150 milliárd forint) értékben, több tucatnyi nyelvre fordították le őket. A regények nyomán a Warner Bross. filmstúdió forgatott világszerte kasszasikert hozó filmsorozatot.

A példátlan siker nemcsak anyagi elismerést hozott: a szerzőt II. Erzsébet királynő idén a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta.

