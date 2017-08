Kezdődik az Ördögkatlan Fesztivál

Kilenc éve határozta el Kiss Mónika és Bérczes László, hogy barátaikkal létrehoznak Baranyában egy mezítlábas fesztivált, ahol védnöküktől, Törőcsik Maritól lopott mottóval összegyűjtik a „nem normális” embereket, akik a nyitottságot, kíváncsiságot, emberséget és minőséget képviselik. A kedden kezdődő fesztivál tehát már a tizedik.

Bérczes László rendező a fesztivál változásairól úgy fogalmazott:

„nagy lett.

Lehet, hogy túl nagy is, bár sokan mondják, azért megtalálják a nyugalmat és a békés, csendes helyeket is, amikor arra vágynak. A produkciókat tekintve egyre több az oda vagy ott születő előadás.”

A fesztiválnak rengeteg visszatérő fellépője van. A komolyzenei vonalat Dinnyés Dániel és Kolonits Klára szervezik, idén – a tizedik évforduló apropóján - Verdi Requiemjét is meghallgathatják majd a Nemzeti Filharmonikusok előadásában. Lesz Cseh Tamás-Leonard Cohen emlékkoncert is Másik Jánossal, Kiss Tiborral, Beck Zoltánnal, és persze színház színház hátán, például a K2 már egész villányi esküvői előadássorozattal rendelkezik, idén egy újabb darabbal bővítik a repertoárt. Idén is játszik a francia Galapiat Cirkusz, a Quimby és a Kiscsillag, és azt remélik: az applikációval a színházjegyekért való reggeli sorban állást is sikerül kiiktatni.

Idén is lesznek díszvendégek: Krasznahorkai László, Hajdu Szabolcs, Dinnyés Dániel-Kolonits Klára mellett a Szkéné Színház és a Fonó budai Zeneház is számos izgalmas programot kínál.

Az irodalmi program része lesz Háy János, Térey János, Peer Krisztián és Kiss Tibor Noé is, a kortárs táncot egy Pina Bausch-emlékkiállítás képviseli zenés-táncos improvizációkkal, de lesz opera- és dalírás workshop, börtönrádiósokkal egészül ki a Göttinger Pál vezette Caminus csapat a kisharsányi Kovács Udvarházban, a gyereket pedig Halász Judit, Rutkai Bori és Szalóki Ági várja majd.

A fesztivál öt napja alatt levetítik és színházban is előadják majd Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című alkotását, új regényéből olvas fel Krasznahorkai László, öt előadással érkezik a Szkéné Színház, a Fonó Budai Zeneház pedig Dresch Mihályt, Kollár-Klemencz Lászlót, a Muzsikást, a Csík Zenekart, valamint Ferenczi Györgyöt és a Rackajamet viszi el a fesztiválra.

Szombat estig várják az érdeklődőket Nagyharsányban, Kisharsányban, Beremenden és Villánykövesden.

