Várva várt film a mozikban

A Stephen King-regényfolyamból készült A setét torony mellett egy romantikus tinidrámát és egy francia vígjátékot is bemutatnak a héten a magyar mozikban.

Stephen King nyolcrészes regényfolyamát, A setét torony-sorozatot eleinte az Universal akarta megfilmesíteni, ám idővel feladta, és a Sony vágott bele a történet filmvászonra adaptálásba. Nicolaj Arcelt kérték fel rendezőnek, a főszerepekre pedig két nagyágyút: Matthew McConaughey-t és Idris Elbát sikerült megnyerniük. Úgy hírlik, már a vágásnál kiderült, komoly gondok vannak, a stúdió zavarosnak találta a történetet, s ezt pótforgatással és újravágással próbálták kiküszöbölni – írta a Varietyre hivatkozva az Index. Az első kritikák is a történet felszínességét, a mitológia lebutítását vetik fel, és még a két remek színész alakítását sem tartják kiválónak a karakterek kidolgozatlansága miatt.

A héten mutatják be a Minden, minden című amerikai romantikus film, amelyben a 18 éves – betegsége miatt – örökös szobafogságra ítélt Maddy beleszeret a szomszéd fiúba, aki egy idő után megelégeli a virtuális és ablakon keresztül zajló kommunikációt, és bekopogtat a lányhoz. A kanadai rendezőnő, Stella Meghie filmjének leginkább az alapanyagként szolgáló bestseller kiszámítható, szerelmes tinidrámába hajló hangvételét róják fel a nem túl lelkes kritikák.

És érkezik egy francia vígjáték is Ötven tavasz címmel. A történet szerint a változó korba lépett Aurore élete alapvetően megváltozik, mikor válása után munkáját is elveszti, kiderül, hogy fiatal lánya terhes, és felbukkan az ő kamaszkori szerelme is.

