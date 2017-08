Mindig minden változik a Szigeten

Mozi, cirkusz, színház, art zone - rengeteg izgalmas program várja a fesztiválozókat a Szigeten a koncerteken kívül is.

Magyar filmekkel – a legnagyobb mozisikerekkel és a nemzetközi filmfesztiválok kedvenceivel –, pattogatott kukoricával, légkondival, és

idén először felújított magyar klasszikusokkal és némafilmekkel várja a fesztiválozókat

a Filmalap #MoziASzigeten vetítéssorozata. Az aktuális kedvencek mellett igazi kuriózum Jászai Mari egyetlen fennmaradt filmje, a később Oscar-díjas Michael Curtiz néven világhírű Kertész Mihály rendezésében készült némafilm: A tolonc. A zenei aláfestését Darvas Ferenc zongorakísérete adja.

Idén is van múzeumi negyed

a Szigeten, ahol – többek között - a Magyar Nemzeti Múzeum, az Aquincumi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és kArton karikatúra és képregény múzeum is különböző programokkal, mini-kiállításokkal várja a látogatókat.

A felújítás előtt álló Iparművészeti Múzeum kivitte a Szigetre a laterna-torony egyik elemét, amit most szabadon birtokba vehetnek a fesztiválozók – mondta Cselovszki Zoltán főigazgató.

„Ez az elem régóta lekerült az épület kupolájából. Mindenki, aki gyönyörködik Budapest épületeiben, legszívesebben megérintené a díszeket, szobrokat, mintákat, csak ezek fönt vannak. Most elérhető közelségbe hozzuk a szecesszió egy csúcsdarabját. Meg lehet érinteni, össze lehet firkálni, rá lehet mászni, a szigetlakók birtokba vehetik.”

Idén is nyílt új helyszín, a népszerű cirkuszi sátor pedig új helyet kapott – sorolta a változásokat Kádár Tamás, a Sziget Kft. cégvezetője.

„Folyamatosan fejlesztjük a Szigetet,

időnként áthelyezzük a helyszíneket, vagy újak jönnek létre. Azzal, hogy a cirkusz most új helyre került, ezzel saját kis cirkuszzóna létesült, lesz egy szabadtéri színpad is az artistáknak. A program is alakítja a helyszínét.”

A Nagy Utcaszínház előadását idén egy argentin-spanyol Aerial és egy francia társulat készítette, de lesz sétáló utcaszínház is. Idén is felépült a Színház- és Táncsátor, van Vándor Vurstli, Magic Mirror, a Cardbordia sátorban pedig minden nap kartondobozokból építenek installációkat.

A fesztivál idén nemzetközi pályázatot hirdetett művészeti installációkra: az Art of Freedomra több száz építmény, szobor, installáció terve érkezett szerte a világból, ezek közül száz látható a Sziget különböző részein; akad köztük kupakokból összerakott óriás Sziget Lego, fénylények, gyufaszálakból épített kazal és egy fából épült Bridge of Love, amelyet Wahorn András által tervezett.

