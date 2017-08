Figyeljen a borravalóra, ha a Szigeten eszik-iszik!

A Sziget Fesztivál már hat éve készpénzmentes: a helyszínen váltható Festipay kártyával vagy paypass-os bankártyával lehet fizetni. Kádár Tamás, a Sziget Iroda cégvezetője azt mondja: csak városi legenda, hogy a fesztiválozók nem váltják vissza készpénzre a kártyáikat.

„Egyrészt vissza lehet váltani még az utolsó nap utáni napig is, tehát jövő szerda délig. Az városi legenda, hogy milyen sok pénz marad bent, visszaváltják az emberek.”

Árak

Idén is a Dreher szállítja a sört a fesztiválra: egy korsó 700 forint, ha viszont valaki megkóstolná a speciális, Szigetre készített, hidegkomlózással előállított sört, azért 800 forintot kell fizetni. Az alkoholmentes és gyümölcsös változatokat 560 forintért árulják. A röviditalok mindegyike 1150 forint, egy-két különleges pálinkáért azonban ennél is többet kell fizetni. A legtöbb helyen nemcsak néhány decis, hanem egyliteres koktélokat is árulnak. A bor decije 450 forint, egy vasutasfröccsért 990 forintot kérnek. A víz 430 forintba kerül.

Több mint kétszáz vendéglátóhely működik a Szigeten, a hagyományos gyros-hot dog-hamburger kínálat is nagyon sokféle, a menő streetfood-bisztrók is kint vannak a fesztiválon, így igazán sokszínű még a hamburger-választék is. De a hagyományos lacikonyhákon kívül van kínai, mexikói és orosz étel, és a vegán vagy gluténmentes étkezés híveire is gondoltak. Egy pizzaszelet 800 forint, egy hamburgerért átlagosan 1500-2000 forintot kell fizetni, a hot dog pedig 980 forintba kerül.

Idén is kitelepült a fesztiválra az Aldi bevásárlóközpont, amely mellett felállítottak egy étkezdét is, ahol megsütik a boltban vásárolt húsokat.

A fizetésnél érdemes különösen figyelni, mivel pusztán egy kártya érintésére van szükség, lehet, hogy sokan észre sem veszik, hogy néhány hely

alapértelmezetten ráteszi az árra a 10 százalékos borravalót, és a kijelzőn lehet átállítani az összeget 0, 5 vagy akár 20 százalékra is.

