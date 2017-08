Füstölt pontyból készült az Év Strandétele

Az Év Strandétele díjat idén a füstölt pontyból készült Pulled Ponty (Húzott Ponty) fantázianevű bagel szendvics nyerte - számoltak be a verseny szervezői.

A díjnyertes egy igazán különleges és minden alkotóelemében kiváló balatoni alapanyagokra épülő strandétel:

bagelbe, pontosabban vajas körkiflibe töltött ponty hasaalja ordával, bébispenóttal és fokhagymakompóttal. Bezerics Dániel specialitása a keszthelyi és balatonboglári Palettában, valamint az idén indult Pavilon fonyódi strandbüfében kapható.

Az alkotó egyébként rendkívül sokat foglalkozik a balatoni régió értékeinek, legjobb alapanyagainak megismertetésével, így nem lehet véletlen, hogy tavaly is az ő étele nyert, amire nagyon büszke, de jövőre már nem kíván indulni a versenyen, inkább a zsűrizésben segítene.

A verseny előválogatását idén is a We Love Balaton portál végezte, a végső döntést pedig három gasztro-újságíróból (Magyar Konyha, Index, We Love Balaton) álló szakmai zsűri hozta meg.

Kiosztottak egy az Év Felfedezettje különdíjat is, amit egy fenyvesi strandbisztró, A Konyhám kapott. Ők tortizza névre keresztelt tortilla-pizzával neveztek.

A versenyt szervező Balatoni Kör szóvivője, Kardos Gábor szerint sorra nyílnak az újabb strandbisztrók a Balatonnál, és a tapasztalatok szerint a korábbiak is újítanak, fejlődnek. Ezért az idei verseny szorosabb volt, gyakorlatilag mindegyik döntős megérdemelte volna az országos elismerést.

Jól szerepelt a keszthelyi városi strandon tavaly nyílt Vitorlás büfé túrógombócos eperlevese és a korábban díjazott badacsonyi Kishableány Mekk Málna nevű gluténmentes ciroklisztes bagettben tálalt grillezett kecskesajtos szendvicse is.

A Balaton körül több helyen egyértelmű gasztrotrendként jelentek meg a minőségi kreatív szendvicsek. A Neked főztem nevű strandbüfé is sajtos-kovászolt babos malacpofa szendviccsel indult. A fövenyesi Kalóz, akik két éve, a legelső ilyen verseny nyertesei voltak, idén egy lencsesalátával és hagymalekvárral tálalt különleges fűszerezéső kenesei Pörc kolbásszal nevezett.

Az üdülőrégió ismert borászaiból és vendéglátósaiból álló Balatoni Kör célja az Év Strandétele díjjal a vendéglátós szakemberek tudásának jobb elismerése mellett a tájidegen elemek helyett a balatoni alapanyagok népszerűsítése a büfékben.

