Elvis Presley Liszt Ferenctől is koppintott

Ezrek zarándokoltak el Gracelandbe, Presley memphisi villájába, ahol a síremléke is áll. A nemrégiben szórakoztató-központtal, szállodával, étteremmel is kibővített Gracelandben kilencnapos rendezvénysorozatot tartottak, amelyen a többi között fotókiállításokkal, zenehallgatással és beszélgetésekkel idézik fel Elvis alakját.

De nem csak Amerikában, hanem világszerte megemlékeztek az elhunyt világsztárról. A brit Class FM klasszikus zenét sugárzó rádió sajátos összeállítást készített, amelyben sorra vesznek néhány, klasszikus zenei részletre "hajazó" részt tartalmazó Elvis-dalt.

It's Now Or Never / O Sole Mio

Surrender / Torna A Surriento

Tonight Is So Right For Love / Barcarolle from The Tales of Hoffman

Today, Tomorrow And Forever / Liebestraume no. 3 in A flat

Can't Help Falling In Love / Plaisir d'Amour

Five Sleepy Heads / Guten Abend, Gut Nacht

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!