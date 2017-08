Különleges év előtt a Nemzeti Színház

Megtartották az évadnyitó társulati ülést a Nemzeti Színházban az emberi erőforrások miniszterének részvételével. A teátrum tíz bemutatót tart a következő évadban, és megemlékezik majd a színház fennállásának 180 éves évfordulójáról és a 15 éve átadott új épület megnyitásáról is.

Mitől nemzeti a Nemzeti Színház – ez a kérdés többször felmerült a teátrum évadnyitó ülésén. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere úgy vélte, míg 180 éve erre a kérdésre egyértelmű volt a válasz, vagyishogy a Nemzeti Színház az, ahol nem németül, hanem magyarul játszanak, ma már korántsem ilyen egyszerű felelni erre a felvetésre.

„Számomra attól nemzeti egy színház, ha megmutatja nekünk magyaroknak, a nemzet tagjainak, hogy kik voltunk, meg azt is, hogy kik vagyunk, és leginkább, hogy kik lehetnénk” - fejtette ki.

A miniszter hozzátette: fontos, hogy mindezt olyan összetett módon mutassa be, amilyen sokszínű a magyar nemzeti közösség, és elengedhetetlen, hogy mindez ne csak a magyarok számára érvényes magánügy, hanem más nemzetek tagjai számára is érdekes, inspiráló legyen.

Balog Zoltán úgy fogalmazott: a Nemzeti Színház a mai formájában – Vidnyánszky Attila igazgatásával – bebizonyította, hogy a minőséget és a közönség nemesítését másrészt az innovációt és a kísérletező színházi műhelyt össze lehet egyeztetni, sőt sikeresen lehet működtetni.

Vidnyánszky Attila hangsúlyozta:

különleges ez az év a teátrum számára,

mivel 180 éves fennállása mellett a 15 éve épült új épületet is ünnepli. A főigazgató az elmúlt több mint másfél évszázad nemzeti színházi történetének felelevenítése után úgy fogalmazott: a Nemzeti Színház elpusztítása, mint gondolat mindig is jelen volt a szakmában, a magyar színházi kultúrában. A felrobbantott Blaha Lujza téri épület után – Vidnyánszky úgy véli – a szakma egy része a 2002-ben épült új intézményt is ledózerolta volna.

A főigazgató hangsúlyozta: értékelni kell ezt az épületet, az esetleges akusztikai hibákon és más problémák kijavításán pedig folyamatosan dolgozni kell. Példaként említette a 15 éves elektromos berendezések megújítását és a színház mellé tervezett új parkolót.

„Az a legnagyobb tapasztalásom az elmúlt négy év alapján, hogy a legnagyobb pusztítás nem a közönség.

A legnagyobb pusztítás a lelkeinkben történt, a színházi szakma lelkében”

- vélekedett.

A Nemzeti Színház első bemutatója szeptember 21-én a Bánk bán lesz, amelyet Vidnyánszky Attila állít színpadra, aki egyébként már 15 éve is rendezte Katona József drámáját az új Nemzetiben. Az évadban összesen tíz bemutatót tartanak majd, és számos vidéki és határon túli vendégjáték szerepel a programban.

A főigazgató ötéves megbízatása az évad végén lejár, Vidnyászky már májusban bejelentette: újra pályázik a posztra.

