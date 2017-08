Római színház és Varázserdő lesz a Balaton-parton

Több mint 200 millió forintból újul meg az alsóörsi vöröskőből épült ófalu mögött található amfiteátrum: a hegyoldalban lévő, majdnem félkör alakú építmény az 1970-es évek óta nyaranta színházi előadások kedvelt, egyedülálló helyszíne a Balaton-felvidéken. Mostanra azonban a kiváló akusztikájú és fekvésű tér korszerűtlenné vált, a vöröskő nézőtér több helyen megsüllyedt, összetöredezett. A terület elgazosodott, és már nem felel meg a modern színház követelményeinek. A fenntartók célja, hogy az országos szabadtéri színjátszás helyszíne legyen a Balaton-felvidéken, de az egész országban is kivételesnek számító, római színházra emlékeztető hely. Sőt a balatoni turizmus fejlesztése kapcsán azt is küldetésüknek tekintik, hogy az őszi-téli időszakban is visszajöjjenek ide a látogatók, ezért a nézőtér tövében látogatóközpontot helyeznek majd el, valamint öltözőket és vizesblokkokat is kialakítanak.

A tervek szerint színházi fesztiválnak is helyet ad majd a játszóhely, és része lesz annak a pályázatnak, amellyel Veszprém városa az Európa kulturális fővárosa 2023 címre nevez.

Korábban kőbányaként funkcionáló terület volt itt, a csodálatos panorámájú hegyoldalban, Alsóörs külterületén, és a bányarekultiváció után épülhetett meg itt a kiváló akusztikájú színház. A most kezdődő és 2018-ban végződő projekt keretében interaktív, játékos elemekre épülő egységet is létesítenek a színház mögött, az úgynevezett Varázserdőt. Az elképzelés szerint egy történet köré épülő, labirintusszerű erdőt alakítanak ki a színpad szintjén, attól kissé északi irányban. Itt korszerű informatikai eszközökkel mesélik el a történetet, és ha a játékos megoldja a különböző nehézségű feladatokat, akkor megtalálja az erdőből a kiutat.

A projektben felépítendő attrakciók alapeleme a helyi terméskő, az úgynevezett vöröskő, amelyben a Balaton-felvidék Alsóörs környékén és Révfülöpön bővelkedik, minden évben kőfaragótáborokban formázzák a szobrászok az anyagot - írja a Magyar Idők.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!