Tarolt a magyar film Ausztriában

A szülőföld, haza és otthon tematikájú filmekre specializálódott seregszemle idén 17 országból 60 alkotást vonultatott fel augusztus 23. és 27. között. A díjat Török Ferenc és Szántó T. Gábor személyesen vette át a fesztivál záróünnepségén - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap.

A film 1945 augusztusának egyetlen napján játszódik, témája a második világháború utáni újrakezdés a vidéki Magyarországon. Szántó T. Gábor novellájának filmes feldolgozása erős színészgárdát vonultat fel: Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás, Sztarenki Dóra, Angelus Iván, Nagy Marcell, Szirtes Ági, Szarvas József, Znamenák István és Nagy-Kálózy Eszter alakítja a fontosabb szerepeket.

A görög tragédiákat idéző, mindössze néhány óra leforgása alatt játszódó dráma helyszíne egy felbolydult kelet-magyarországi falu, ahol ezen a napon mindenki a jegyző fiának az esküvőjére készül. A forgatókönyvet Szántó T. Gábor írta a rendező közreműködésével, az operatőr Ragályi Elemér, a zeneszerző Szemző Tibor volt. Az 1945 a Filmalap és a Claims Conference támogatásával készült a Katapult Film gyártásában.

Az 1945 világszerte nagy siker a filmfesztiválokon, korábban közönségdíjat nyert a Berlinalén, Miamiban, Washingtonban és a budapesti Titanic filmfesztiválon is. Műsorra tűzte a nagy presztízsű edinburghi, majd a jeruzsálemi filmfesztivál is, ahol a Jad Vasem Intézet díját nyerte el, San Franciscóban a kritikusok díjával együtt a közönségdíjat is elnyerte július végén. Csak Észak-Amerikában már 40 filmfesztiválra kapott meghívást, novemberben pedig az amerikai forgalmazó, a Menemsha Films New York-i és Los Angeles-i mozikban is műsorra tűzi az 1945-öt.

Török Ferenc filmjét Magyarországon április óta mintegy 35 ezren nézték meg.

