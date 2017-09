Az egyhetes eladási számokban 2017-es rekorddal nyitó "Look What You Made Me Do" című szám a trónbitorló, a dal az énekesnő új, "Reputation" című albumának első kislemezdala.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!