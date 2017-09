Pintér Béla is rendez a Katonában

Ismét rendez Pintér Béla a Katona József Színházban, ahol Spiró György új darabja is színre kerül és bemutatkozik az első színpadi művét jegyző fiatal költő Bognár Péter is. Máté Gábor az InfoRádióban arról is beszélt, jelenthet-e kockázatot egy színház számára, ha kortárs magyar szerzőkre építi az évadot.