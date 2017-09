Néhány hete maga Tö­rő­csik Mari új­sá­golta bol­do­gan kol­lé­gánk­nak, hogy a hó­na­pok óta tartó kór­házi ke­ze­lés után ha­ma­ro­san ha­za­en­ge­dik ve­lemi ott­ho­nába.

A sok rossz hír után végre felmerült, hogy lassan hazatérhet, de azóta kikapcsolta mobiltelefonját, amit sokáig még a kórházban is maga kezelt, majd egy ideig egy mellé rendelt ápolónő fogadta a hívásokat és döntötte el, hogy lehet-e beszélni Törőcsikkel - írja a Ripost.

A legfrissebb hírek szerint a nemzet színésze sajnos továbbra sem hagyhatja el a kórházat. Velemben most is üresen áll a takaros kis ház, a szomszédok is úgy tudják, végül mégsem engedték haza a kórházból.

Törőcsik Marit a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban ápolják.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!