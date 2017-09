A Western lett a legjobb Miskolcon

A Zukor Adolf nevét viselő nagydíjat a portugál Pedro Pinhónak ítélte a zsűri A zérus gyár (The Nothing Factory) című filmjéért.

A tizennegyedik alkalommal megrendezett mustra közönségdíját a Francesca Eastwood főszereplésével készült A bosszú angyala című film, Natalia Leite rendezése kapta. A rendező és a négyszeres Oscar-díjas amerikai színész-rendező Clint Eastwood lánya, Francesca Eastwood személyesen is részt vettek filmjük európai premierjén.

A legjobb kisjátékfilm A transzfer (The Transfer), Michael Grudsky alkotása lett. A magyar animáció ifjú tehetségének járó

Dargay Attila-díjat Jurik Kristófnak ítélték oda.

A CineNewWave díjat Dudás Balázs alkotása, a Welcome kapta, a CineNewWave kategória különdíját legszebb képi világért Freund Ádámnak ítélték oda a Földiek című filmért.

Art Mozik Nemzetközi Szövetsége zsűrijének díját Jonas Carpignano alkotása, a Ciámbra kapta; míg a FIPRESCI, a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége Kogonada rendezését, a Columbus című művet díjazta.

A Nemzetközi Ökumenikus Zsűri a Szívritmuszavarok című filmet, Borisz Klebnyikov alkotását díjazta.

Jirí Menzel életműdíjat kapott

A fesztivál kezdőnapján Jirí Menzel Oscar-díjas cseh rendező személyesen vette át a CineFest Életműdíját, ugyanakkor Magda Vásáryová szlovák színészt az Európai Mozi Nagykövete Díjával jutalmazták.

"Annak ellenére, hogy mesterművet nem találtunk, azt nyugodt lélekkel kijelenthetem, hogy a filmek többségének szakmai színvonala igen magas volt, magasabb az általam az elmúlt egy-két évben látottaknál, pedig túl vagyok legalább 18 nemzetközi filmfesztiválon. A válogatást alapvetően a sokszínűség - a valós és olykor égető emberi, társadalmi problémákra való nyitottság - a különböző filmtípusok, műfajok bátor egymás mellé rendelése jellemezte és olykor nem ijedt meg a szándékos provokációtól sem" - értékelte a fesztiválon bemutatott alkotásokat az MTI-nek Sopsits Árpád filmrendező, a zsűri elnöke.

Bíró Tibor fesztiváligazgató összegzése szerint a Jameson CineFest évről évre sikeresebb. Egyre több sztár, neves művész látogat el Miskolcra, a fesztivál filmkínálata idén is legfrissebb, nemzetközileg is jegyzett alkotásokból válogatott. "Idén már négy teremben zajlottak a vetítések, a férőhelyek száma így is kevésnek bizonyult, a nézőszám rekordot döntött. A fesztivál szakmai programjai ma már a filmszakma valódi találkozási pontjai, idén minden eddiginél több filmes szakember - producer, forgalmazó, kritikus, alkotó - vett részt a CineFesten" - fogalmazott a fesztiváligazgató.

A szervezők összegzése szerint az idei CineFesten 54 nagyjátékfilmet és 91 kisjátékfilmet vetítettek 16 kategóriában. A mustra tíz napja alatt 134 vetítést tartottak, amelyeken összesen csaknem 29 ezren vettek részt. Európa legnagyobb forgatókönyv-fejlesztő projektje, a TorinoFilmLab idén Miskolcot választotta helyszínének, de a Sanghaji Nemzetközi Filmfesztivál, a Hongkongi Filmnapok és az izraeli filmkultúra is bemutatkoztak a CineFesten. A Sanghaji Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója és vezető szakemberei is ellátogattak a CineFestre, ahol további tervek születtek a partnerfesztiváli együttműködésről.

