Okostelefonon is játszanak Nemzeti Filharmonikusok

Szeptember elején kezdődtek a próbák a Nemzeti Filharmonikusoknál, az első hangverseny előtt előpróbálják az évad programjának jelentős részét – mondta Hamar Zsolt. A zeneigazgató hozzátette: noha korábban sokat dolgoztak a zenekarral, az igazi közös munka most kezdődött.

„Azzal áltattam magam, jól ismerem ezt a zenekart, hiszen sok éven át dolgoztunk együtt, bár az utóbbi években nem annyit. Most, hogy elkezdtünk dolgozni, egyszerűen felfoghatatlan, micsoda értékekkel rendelkezik ez az együttes. Minden másodpercben elkápráztat a tudás, a készségek és képességek elképesztő arzenálja.”

A tervek szerint a zenekar és a kórus a jövőben jóval több közös programmal áll majd elő. Somos Csaba karigazgató úgy fogalmazott: azon lesz, hogy a koncertek számának gyarapodása mellett sikerüljön a minőségen is tovább javítani.

„Arra tettem esküt, hogy egy olyan modernizációs folyamatban veszek részt, amellyel az együttes hangzása, intonációja, szövegmondása és minden, ami a XXI. századi vokális kultúrában lépést tart a nemzetközi porond együtteseivel.”

Az együttes kétszer annyi koncertet ad a most induló évadban, mint korábban. Az öt bérletsorozatból álló programba új helyszíneket vontak be és nagy hangsúlyt kapnak a kortárs magyar zeneművek is. Az elmúlt évek szabadbérletes konstrukciója után ebben az évadban az NFZ visszatért a hagyományos bérletrendszerhez. Herboly Domonkos főigazgató úgy véli: az eladások a döntés helyességét igazolják.

„Összehasonlítva a korábbi és az idei értékesítési arányokat, jobban állunk. Ebből a szempontból nagyon elégedett vagyok.”

Az évadnyitó hangverseny – a Ferencsik-bérlet első koncertje - szeptember 25-én lesz a Müpában. Itt elhangzik majd Kodály Nyári este című műve, Liszt A-dúr Zongoraversenye - Ránki Dezső közreműködésével és Dohnányi I. szimfóniája. A hangversenyt vezénylő Hamar Zsolt azt ígérte: a koncertre valamilyen meglepetéssel is készülnek, amelyben az énekkarnak is fontos szerep jut majd.

Filharmonikusok a telefonon is

A Nemzeti Filharmonikusok hamarosan letölthető telefonos alkalmazásában koncertnaptár, hírek és játék is található. Herboly Domonkos azt mondja: folyamatosan bővítik majd a lehetőségeket, a cél, hogy újabb kommunikációs felületet nyissanak a közönséggel.

„Tudomásul kell venni, hogy az idő előrehaladtával a technika is változik. Az okostelefon egy rendkívül fontos eszköz és csatorna a közönséghez. Felkutatjuk az ilyen csatornákat, és megnyitjuk, mert kommunikálni szeretnénk a közönségünkkel.”

Az applikáció első lépése, hogy a bérleteket, koncerteket, híreket lehet megnézni, a második lépés a játék, amellyel a felhasználó lemérheti, mennyit tud a zenekarról. Ezt a jövőben továbbfejlesztik, majd később lesz lehetőség a koncertek után visszajelzésekre is - mondta a Nemzeti Filharmonikusok megbízott főigazgatója.

„A zene nem akkor történik, amikor a hangszer megszólal, hanem akkor, amikor a hallgató agya aktivizálja az általa küldött információkat. Arról szeretnénk visszajelzést kapni, milyen érzéseket kelt a hallgatóságban.”

Kapcsolódó hanganyagok Új évad Meghallgatom

Applikáció Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!