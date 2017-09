Először beszélt állapotáról Cserhalmi György

2016 novemberében derült ki, hogy Cserhalmi György térdét meg kell műteni, ami után az orvosai szerint legalább három hónapos rehabilitáció várt rá. 2017 áprilisában esett át az operáción, melynek során súlyos gerincproblémát észleltek nála, ezért orvosai egy újabb sürgős beavatkozás mellett döntöttek. A 69 éves színművész a közelmúltban elhagyta a kórházat, és hosszú idő után a Nők Lapjának adott interjújában beszélt betegségéről.

"Járni tanulok például. A műtétek után hónapokig nem tudtam, most is csak úgy-ahogy. Próbálgatom, hogyan működik a testem, meg egyáltalán mi az, ami működik" - mondta a nemzet színésze, és azt is elárulta, hogy testi hibával született, angolkóros volt az egyik lába, emiatt sokáig az is kétséges volt, hogy egyáltalán tud-e majd járni, ha felnő.

"Nekem azért is meg kellett küzdenem, hogy egyáltalán járni tudjak! Ez megmaradt bennem. Bennem ragadt a dac, hogy én semmit sem kapok ingyen, nekem mindenért muszáj harcolnom. Ez végigkísért, és most ismét itt tartok, hogy megint gyötrődöm azért, hogy egyáltalán járni tudjak" - mondta Cserhalmi György, aki nagyon hálás az orvosoknak, nővéreknek és betegtársaknak, mivel sokat segítettek neki.

Szerencsére egyre jobban van, már autót is tud vezetni, és egy ízben már a Balatonban is úszott. Az utóbbi időben tragédiák sorozata érte a színészt (a betegsége mellett az is, hogy meghalt a felesége), és saját bevallása szerint, sokkal érzékenyebbé vált az őt érő impulzusokra.

Mindez sok mindent megváltoztatott benne: úgy érzi, az igazi érték az életben a kapcsolataink minősége, a szeretet, amit adunk, és amit, kapunk. "Miken tudtam korábban mérgelődni, örülni, felháborodni! Miféle lényegtelen, jelentéktelen ócskaságokon! Mennyi időt pocsékolunk el tartalmatlanul, értelmetlenül, mindenféle hiábavalóságokra, ügyintézésekre meg bolondságok hajszolásába, üres locsogásokra."

(hvg.hu, femina.hu)

