Meghalt Tom Petty

A 66 éves szupersztárt hétfőn szívroham után súlyos, eszméletlen állapotban vitték be malibui otthonából egy Los Angeles-i klinikára. Az orvosok küzdöttek az életéért, de a TMZ magazin szerint családtagjai néhány órával később úgy rendelkeztek, hogy kapcsolják őt le a lélegeztető gépről.

Petty és csapata az 1970-es években lett híres, több mint 60 millió lemezt adtak el, 2002-ben bekerültek a clevelandi Rock and Roll Hall of Fame múzeumba is.

Petty sikeresnek bizonyult szólóénekesként is, a Free Fallin' című dala például világsiker lett.

A művész és zenekara utoljára a múlt hétfőn lépett fel, az együttes fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából rendezett, 24 szövetségi államot érintő koncertsorozat keretében. A Petty and the Heartbreakers 1976-ban rögzítette első lemezét.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!