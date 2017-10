Milyen a friss Nobel-díjas világa?

Vihar Judit irodalomtörténész az InfoRádiónak elmondta, hogy eddig két Nobel-díjjal jutalmazott japán író volt, Kawabata Yasunari, aki 1968-ban vehette át az elismerést, és az 1994-ben díjazott Oe Kenzaburo. Murakami Harukit is évek óta említik a Svéd Akadémia díjának várományosaként – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Míg ők a szigetországban is éltek, addig Kazuo Ishiguro a japán származású ugyan, de Nagy Britanniában él, bár életének első hat évét Nagaszakiban töltötte. Műveire jellemző a visszaemlékező attitűd, így legutóbbi – Az eltemetett óriás című – regényére, valamint a Napok romjaira is, melyből film is készült Emma Thompson és Anthony Hopkins főszereplésével.

A díjazott szerző angolul ír, művei jellegzetesen nyugatiak, de emlékeiben ott van a japán lét és a második világháború okozta traumák is.

„A lélektani irodalom irányát követi, ennyiben megmaradt japánnak”

– teszi hozzá az irodalomtörténész.

Falcsik Mari szerint – aki Az eltemetett óriás című regényét fordította magyarra – mindig ízig-vérig japán író marad. Irodalmi stílusa nagyon lassú, olykor az olvasótól is türelmet igényel. „Egyszerű tollvonásokkal dolgozik, ahogy a japán művészet fest, de bonyolult annyiban, hogy az összképet csak a legvégén lehet látni” – véli a műfordító.

Folyamatos formalitás jellemzi párbeszédstílusát, és soha nem ismétli meg az előző műveiben megjelenő tematikát vagy szereplőkört. Bestseller író, mert olvasás közben

„egy csodálatosan érthető fiktív világban járkálunk”.

Minden regényében saját világot alkot, szimbolikus figurákkal – teszi hozzá.

